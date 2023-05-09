Joeman開箱越式洗髮！90分鐘「12項全套」爽爆 她卸妝被狂讚
前一陣子有網友在路上看到「越式洗髮」的招牌感到相當好奇，因為洗一次頭髮就要1500元，聽到價格整個「高級感」湧現，讓人好奇越式洗髮的真面目到底為何。而近日，網紅Joeman拍攝最新的對決系列，題材就是以「平價洗髮」對決「奢華洗髮」，一次開箱越式洗髮真面目，讓不少網友大開眼界直呼「人生一定要去體驗一次」！
記者張嘉哲/綜合報導
Joeman日前拍攝對決系列，最新一集找來反骨女神「琳妲」來擔任嘉賓，一同體驗平價洗髮以及奢華洗髮，特別的是這次的奢華洗髮的內容，就是最近網友討論度最高的「越式洗髮」！Joeman表示「當時候到現場拍攝是平日下午，來來回回兩三個客人詢問櫃檯，櫃檯都表示『你如果沒有預約的話，今天已經滿了』」讓琳妲也不可置信的說「天啊！現在是平日下午的時間耶！」
隨後兩人打開服務價位單，一共有四種套餐，其中A套餐是最受客人青睞的，服務內容包含「洗腳、去角質、刮鬍、掏耳朵、修剪指甲、臉部按摩、美容Spa、敷臉、手腳按摩、做臉、洗頭、洗臉」整組套餐一共花費90分鐘，要價1500元。這讓Joeman表示「這個價格在台北市真的不貴」。
而兩人在經歷過一番體驗過後，整個人通體舒暢，Joeman表示「性價比非常的高，以90分鐘用Spa、按摩的角度來說，在台北市真的非常便宜」，而琳妲則非常滿意的說「我等等就要直接去買那個券！實際上體驗下來覺得非常划算」而由於在體驗過程琳妲被卸妝，Joeman也驚喜的說「妳素顏跟化妝竟然沒有差別！素顏很強啦」讓琳妲笑說「你很會誇獎人欸」。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「有夠跟上潮流，我家附近也開始開越式洗髮，還沒裝潢好，九妹這裡就上」、「琳妲素顏真的沒差太猛了吧」、「琳妲素顏超誇張！真的完全沒差別」、「笑翻，九妹動作要多快，網路才剛討論」、「看了超想去體驗，太猛了」、「1500元的超值方案很值得試試看欸」、「服務真的太狂了，90分鐘超舒適欸」、「喜歡這集！改天一定要去試試看」。