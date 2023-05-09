新化白骨命案！22歲女遭前任毆斃棄屍 台南地院國民法官將參審
去年7月間，有民眾在新化山區發現一具女性白骨，案經調查，警方迅速逮捕2名男子，其中一名家住高雄的王男落網後供稱，因不滿交往期間女方屢屢與其他人曖昧，才會聯合另名王男將陳女載到偏遠山區打死，並就地棄屍，對此，台南地方法院指出，由於該案符合國民法官法中「故意犯罪因而發生死亡結果」的規定，將成為本院首起國民法官審理案件。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，王男因不滿陳姓前女友（22歲）移情別戀，遂夥同友人將其帶到山區，並以撞球桿、徒手方式毆打，隨後徑直離去，任由陳女傷重身亡，直到今年7月才被民眾發現，檢方訊後，認為2人涉犯殺人罪嫌重大，有逃亡及湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯或證人之虞，因此向法院聲請羈押禁見獲准。
全案偵結後，於今年4月下旬起訴，台南地方法院指出，全案已訂於本月15日先進行協商會議（依法不得旁聽），以利準備程序進行，後續將依法定程序選任6名國民法官，與3位職業法官，就此案共同審理、評議、論罪及量刑。
另外，適用國民法官法的案件，為了避免預斷，依法規定承審的合議庭，暫時不會接觸案件卷證，縱有人犯移審，於起訴後至第1次審判期日前，有關強制處分及證據保全事項，也都由法院強制處分庭處理。