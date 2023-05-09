好市多「常備海鮮」被狂推！婆媽揭與全聯差異 親教烹飪手法
美式賣場好市多（Costco）海鮮商品在媽媽圈討論度很高！一名會員分享，不同市場買的去刺虱目魚肚竟有超多細刺，讓人挑刺挑到厭世，好市多的虱目魚肚卻是「只有兩根短粗的三角刺」，而且大小適中，「一片一人份」，讓她一再回購。貼文曝光後引發熱議，許多主婦們大讚好市多的虱目魚肚不但沒刺，還有真空包裝、價格划算等優點，堪稱冰箱的神級「常備海鮮」，不過也有人認為「有土味」不推薦。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO昨（8）在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，過去她在市場購買標榜去刺的虱目魚肚，結果還是有很多細刺，讓她挑到相當厭世，在好市多、全聯社團許多人長期推坑下，她決定改買好市多的虱目魚肚，發現「好市多的虱目魚肚比全聯的大片，算下來單片也比較便宜」，讓她忍不住直呼「讚哦」。有網友分享最新購入虱目魚肚每公斤單價是599元，每包內含約5片，價格依重量而異。。
不過讓原PO疑惑的是，她實際料理後發現，好市多的虱目魚肚雖然的確沒有細刺，但還是有兩根三角形的刺藏在魚片上，因此決定發出警告，「如果有要買這個虱目魚肚，還是要小心」有不少人說明，原PO看到的不是魚刺而是魚鰭，「那是魚鰭，不是魚刺」、「下腹魚鰭的內刺都是留著的。我自己試過要拿掉，會有洞，肉爛掉，應該是這樣才會留著唯二的兩根刺」。
不少主婦們也紛紛留言，大喊「無限回饋+1」，留言說「好市多的這款是我長期回購的海鮮，真空包裝又划算」、「滿新鮮的，回購商品之一」、「好吃，而且每片都真空包裝好，很方便」、「買十年了，沒刺也沒土味，全家都超愛的。」
有會員提醒說「冷凍不要超過半年，一旦解凍3天內吃完最好」，也有人不喜歡，留言說「我老公說有土味」，也有人為市場去刺虱目魚澄清說「菜市場很多真的沒刺的，便宜貨通常有刺」。
會員們也分享自家料理方式，「我是擦乾沾薄薄的日式炸雞粉再用煎的（或氣炸鍋）」、「都放氣炸鍋，皮的那一面要朝下， 只有撒點鹽巴，起鍋再用胡椒粉， 240度，10烤分鐘就好了」。