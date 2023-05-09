麥當勞大麥克、冰炫風等5款「買1送1」 大薯半價母親節吃到月底
總算等到麥當勞優惠！台灣麥當勞APP於5/12當日限定專屬任務「獻禮母親節」，參加「刮刮樂互動遊戲」即可抽中大麥克、冰炫風等5款「買一送一」；還有購買超值全餐免費贈送勁辣雞腿堡、4塊麥克雞塊等優惠。而且Ubereats、foodpanda外送平台，即日起到5月底也有麥當勞「大薯買一送一」優惠。
記者蕭涵云/台北報導
台灣麥當勞歡慶母親節，5/12當日於麥當勞APP限定一日推出專屬任務「獻禮母親節」，參加「刮刮樂互動遊戲」即可抽中大麥克、麥香魚、勁辣香鷄翅、酥嫩鷄翅、OREO冰炫風共5款「買一送一」優惠；還有購買任ㄧ超值全餐，即可免費贈送勁辣雞腿堡、4塊麥克雞塊（原味）或玉米湯（小）等多種優惠。
同時，麥當勞粉絲們也可以鎖定Ubereats、foodpanda外送平台，即日起到5/23，也推出麥當勞「大薯買一送一」優惠！相當於大薯半價吃到5月底。提醒大家，僅限外送平台適用，麥當勞門市、歡樂送不適用此活動。
另外，肯德基母親節推出「女王登基必勝日」優惠活動，PK雙饗卡APP會員獨享，5款套餐下殺最低56折起。其中絕省脆雞餐「咔拉脆雞＋香酥脆薯(小)＋原味蛋撻＋可樂(小)」直接下殺99元！總共5款划算套餐一篇掌握優惠。