星宇航空讓旅客睡機場！好感度「意外大飆升」　日本人揭原因

麥當勞大麥克、冰炫風等5款「買1送1」　大薯半價母親節吃到月底

▲麥當勞APP於5/12一日限定母親節專屬任務，刮刮樂可抽中大麥克、冰炫風等5款買一送一；Ubereats、foodpanda外送平台也有麥當勞大薯買一送一吃到月底。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞APP於5/12一日限定母親節專屬任務，刮刮樂可抽中大麥克、冰炫風等5款買一送一；Ubereats、foodpanda外送平台也有麥當勞大薯買一送一吃到月底。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

總算等到麥當勞優惠！台灣麥當勞APP於5/12當日限定專屬任務「獻禮母親節」，參加「刮刮樂互動遊戲」即可抽中大麥克、冰炫風等5款「買一送一」；還有購買超值全餐免費贈送勁辣雞腿堡、4塊麥克雞塊等優惠。而且Ubereats、foodpanda外送平台，即日起到5月底也有麥當勞「大薯買一送一」優惠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣麥當勞歡慶母親節，5/12當日於麥當勞APP限定一日推出專屬任務「獻禮母親節」，參加「刮刮樂互動遊戲」即可抽中大麥克、麥香魚、勁辣香鷄翅、酥嫩鷄翅、OREO冰炫風共5款「買一送一」優惠；還有購買任ㄧ超值全餐，即可免費贈送勁辣雞腿堡、4塊麥克雞塊（原味）或玉米湯（小）等多種優惠。

▲連假最狂15大速食、美食優惠整理包！爽吃麥當勞「雞塊買10送10」、拿坡里「買1送6」，漢堡王、繼光香香雞都有「買1送1」，肯德基炸雞、蛋撻好康一篇全收。（圖／記者蕭涵云攝）
▲除了5款買一送一，也有購買超值全餐，免費贈送4塊麥克雞塊等優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
同時，麥當勞粉絲們也可以鎖定Ubereats、foodpanda外送平台，即日起到5/23，也推出麥當勞「大薯買一送一」優惠！相當於大薯半價吃到5月底。提醒大家，僅限外送平台適用，麥當勞門市、歡樂送不適用此活動。

另外，肯德基母親節推出「女王登基必勝日」優惠活動，PK雙饗卡APP會員獨享，5款套餐下殺最低56折起。其中絕省脆雞餐「咔拉脆雞＋香酥脆薯(小)＋原味蛋撻＋可樂(小)」直接下殺99元！總共5款划算套餐一篇掌握優惠

▲肯德基「秒殺鍋物」炸雞起司鍋，過去兩度開賣都秒殺一空。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯德基母親節回歸「秒殺鍋物」升級炸雞起司鍋，再推下殺99元套餐。（圖／記者蕭涵云攝）

肯德基母親節優惠！炸雞蛋撻餐下殺99元　5塊咔拉脆雞桶餐349元

喝3天！星巴克母親節「買1送1」　COMEBUY荔枝系列第二杯半價

2000坪高雄藏壽司「7大亮點」開箱！座位都包廂　開幕用餐享9折

5月速食優惠！肯德基脆雞蛋撻餐下殺99元　拿坡里8塊炸雞369元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀