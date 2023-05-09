MrBeast「抽現金」為何全球瘋狂？驚人事蹟曝光：花2億辦魷魚遊戲

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野獸先生(Mr.Beast)本名為Jimmy Donaldson，2012年才13歲的他就開始在YouTube發布影片，然而直到2017年，他的頻道才終於獲得10萬訂閱，更發布了慶祝影片（counting to 100,000），但就是這支影片讓他意外走紅，短短幾天就累積上千萬次觀看，訂閱數也開始飆升，自此後他的YouTuber生涯開始一路順遂，截至今（9）日，他的主頻道已經有1.51億名訂閱者。
🟡風格的轉變
野獸先生(Mr.Beast)走紅之後，也開始獲得一些收益，影片風格逐漸走向以耗費大量金錢作為噱頭，例如捐贈10萬美金給需要的人，或是找觀眾達成各種目標挑戰贏得獎金等等，而他的每部影片，都幾乎能破1億次觀看，這也讓許多廠商樂於贊助他，許多影片獎金都是由合作方贊助。
🟡幫PewDiePie維持世界第一多訂閱
2018年時，瑞典籍的YouTuber PewDiePie擁最多訂閱人數，但當時印度音樂品牌T-Series只差17萬就將超越前者，此時野獸先生則掏錢購買廣告，幫助PewDiePie獲得更多訂閱者，繼續稱霸YouTube一時。
不過到了2023年時，由於印度人口眾多，T-Series仍舊成了全球訂閱最多的頻道，有2.41億訂閱者，而野獸先生(Mr.Beast)則以1.51億排名第4，PewDiePie則以1.11億位居第5。
🟡打造真人版《魷魚遊戲》
2021年時韓劇《魷魚遊戲》在全球爆紅，而野獸先生（Mr.Beast）更直接斥資2百萬美元（5千5百萬台幣）打造接近100%還原的場景，並找來456名玩家還原劇情遊戲，，最後第一名可以得到45萬6千美元（約1268萬台幣）獎金，而先後淘汰的其餘455位參賽者，也分別能拿到1千美金至1萬美金不等的獎金，最終野獸先生花近2億台幣的天價才完成這企劃，吸引4.1億人次觀看影片。
🟡25歲生日抽現金，意外引發全球瘋狂
野獸先生(Mr.Beast)近期迎來自己的25歲生日，而他在美國當地時間7日當天，在IG上面發出一則貼文，邀請粉絲一同轉貼並且標註他的帳號，只要這樣就能夠參加一萬元美金（約新台幣30萬元）的抽獎，活動曝光後，吸引來自世界各地的網友朝聖分享，截至目前為止，已經超過1310萬個按讚數以及1298萬則留言，相當驚人。