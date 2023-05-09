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黃豪平車禍「最新近況」曝光！他慘遇詐騙竟被酸：讀到碩士還被騙

▲男星黃豪平先前才發生車禍，最新狀態曝光了，事實上，他先前曾遇詐騙，豈料卻被酸「讀到碩士還被騙」，讓他很錯愕。（圖／黃豪平臉書）
▲男星黃豪平先前才發生車禍，最新狀態曝光了，事實上，他先前曾遇詐騙，豈料卻被酸「讀到碩士還被騙」，讓他很錯愕。（圖／黃豪平臉書）

記者郭佩蓉/綜合報導

男星黃豪平先前才發生車禍意外，所幸最後僅有小傷，讓他深夜忍不住情緒哭了，而他的最新近況也曝光了，黃豪平經紀人稍早回應《NOWnews今日新聞》：「目前狀況都很好，沒什麼問題。」事實上，他2年前曾經被詐騙，還被虧：「讀到碩士還被騙啊？」如今的他則變成「網購社團防詐糾察隊」，近日應邀擔任17直播反詐騙直播節目《17大轟詐-遇到詐騙不用怕！》，將和刑事警察局最美長官廖伊俐警務正及三位17人氣主播一起上節目。

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▲黃豪平工作行程滿檔，仍欣然接下反詐騙直播節目《17大轟詐》主持任務。（圖／泰坦星文創提供）
▲黃豪平工作行程滿檔，仍欣然接下反詐騙直播節目《17大轟詐》主持任務。（圖／泰坦星文創提供）
為提醒民眾提高警覺防詐，刑事警察局長官廖伊俐將親自上直播教學，節目中透過海外（柬埔寨）求職詐騙等一些引起社會高度關注的真實詐騙案例，讓大家了解詐騙集團是用什麼方式讓被害人一步步掉落陷阱，節目中將透過心理測驗讓大家都能測試一下自己的受騙指數有多高，節目並揭開最容易上當受騙的星座TOP3及透過詐騙調查局遊戲考驗3位主播的防詐意識，廖伊俐將針對節目中提及的各種詐騙手法教戰該如何自保，還將帶給大家好記的防詐原則口訣。

也是詐騙受災戶的主持人黃豪平除了分享網購遭第三方詐騙的受害經歷，也會大方分享目前網路常見詐騙手法，及如何觀察是否為詐騙帳號。黃豪平目前仍有加入二手3C用品或攝影器材社團，他會研究賣家帳號成立時間，發現成立不久或疑似假帳號的，他會提醒下方留言已私訊的網友小心注意，希望減少詐騙受害者。另外，他還希望這個節目呼籲每位詐騙受害者，就算受害是500元的小金額，也不要輕易放過這些詐騙集團，縱容會帶來更大的傷害。

▲黃豪平慶幸自己與經紀人都無大礙。（圖／黃豪平臉書）
▲黃豪平先前發生車禍，所幸他與經紀人都無大礙。（圖／黃豪平臉書）
黃豪平現身說法，呼籲被害者不要害怕被親友網友虧或被笑不聰明，所以不敢對外求助。他自己受害當時也曾說出學歷被虧「讀到碩士還被騙啊？」讓他一時錯愕心情低落。他強調，詐騙集團巧妙利用人性，讓受害者上當，絕對不是因為受害者笨。刑事警察局也希望透過節目提醒大家，發揮同理心，不要指責被害人貪心或笨，所有人都希望少花一點錢買到最便宜的東西、而投資當然是為了想要賺錢，讓更多人願意挺身而出捍衛自己的權利。平時也多點警覺心，提醒朋友接觸可疑社團有消費行為時，多方求證或確認，碰到周遭親友因詐騙被害時，應該要給予關心而非指責，以行動共同阻止詐騙集團橫行。

楊淨宇、安芷芷、凱傑三位17人氣主播，將上節目分享各自生活周遭發生的一些詐騙被害經歷，希望提醒大家詐騙集團伎倆如何花樣百出、盼能減少受害者，例如楊淨宇有女性好友曾在交友軟體上遭遇假交友真詐騙的感情陷阱，好友在男方的感情攻勢下放下心防，甚至辦理高額信貸借錢給男方，受害報案後才發現對方騙了不少人。安芷芷想提醒大家近來有種假冒AI檢測身體的詐騙手法，打著幫忙檢視身材的說法，假裝機器人跟被害人對話，伺機拍下被害人不雅照或影片在網路流出。凱傑則是曾接到弟弟遭到綁架的詐騙電話，因當時手機仍不普及，難忘當時他和爸媽衝到學校確認弟弟安全，過程驚心膽顫。《17大轟詐》節目中三位主播也將透過人氣投票比拚選出一位「反詐騙大使」，5/11晚間八點記得鎖定上線讓自己更新反詐新知。

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