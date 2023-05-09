黃豪平車禍「最新近況」曝光！他慘遇詐騙竟被酸：讀到碩士還被騙

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也是詐騙受災戶的主持人黃豪平除了分享網購遭第三方詐騙的受害經歷，也會大方分享目前網路常見詐騙手法，及如何觀察是否為詐騙帳號。黃豪平目前仍有加入二手3C用品或攝影器材社團，他會研究賣家帳號成立時間，發現成立不久或疑似假帳號的，他會提醒下方留言已私訊的網友小心注意，希望減少詐騙受害者。另外，他還希望這個節目呼籲每位詐騙受害者，就算受害是500元的小金額，也不要輕易放過這些詐騙集團，縱容會帶來更大的傷害。
黃豪平現身說法，呼籲被害者不要害怕被親友網友虧或被笑不聰明，所以不敢對外求助。他自己受害當時也曾說出學歷被虧「讀到碩士還被騙啊？」讓他一時錯愕心情低落。他強調，詐騙集團巧妙利用人性，讓受害者上當，絕對不是因為受害者笨。刑事警察局也希望透過節目提醒大家，發揮同理心，不要指責被害人貪心或笨，所有人都希望少花一點錢買到最便宜的東西、而投資當然是為了想要賺錢，讓更多人願意挺身而出捍衛自己的權利。平時也多點警覺心，提醒朋友接觸可疑社團有消費行為時，多方求證或確認，碰到周遭親友因詐騙被害時，應該要給予關心而非指責，以行動共同阻止詐騙集團橫行。
楊淨宇、安芷芷、凱傑三位17人氣主播，將上節目分享各自生活周遭發生的一些詐騙被害經歷，希望提醒大家詐騙集團伎倆如何花樣百出、盼能減少受害者，例如楊淨宇有女性好友曾在交友軟體上遭遇假交友真詐騙的感情陷阱，好友在男方的感情攻勢下放下心防，甚至辦理高額信貸借錢給男方，受害報案後才發現對方騙了不少人。安芷芷想提醒大家近來有種假冒AI檢測身體的詐騙手法，打著幫忙檢視身材的說法，假裝機器人跟被害人對話，伺機拍下被害人不雅照或影片在網路流出。凱傑則是曾接到弟弟遭到綁架的詐騙電話，因當時手機仍不普及，難忘當時他和爸媽衝到學校確認弟弟安全，過程驚心膽顫。《17大轟詐》節目中三位主播也將透過人氣投票比拚選出一位「反詐騙大使」，5/11晚間八點記得鎖定上線讓自己更新反詐新知。