女輔導長「進軍SWAG」今晚處女秀 首露面吐心聲：不想躲在陰暗面
陸軍八軍團前正妹女輔導長因影片風波「被退伍」，正式轉戰成人直播平台SWAG，今晚10點將在平台進行直播處女秀，稍早她在下午3時許的出道記者會上，親自揭露轉戰SWAG的原因是，「不想只做為一位受害女性躲在陰暗面」，她站出來為自己發聲，想向其他受害者傳達，「雖然受傷了還是能活得自在」的想法。
記者徐銘穗/綜合報導
前輔導長「內內」宣告進軍SWAG，短時間內引起全台媒體及網友熱議，社群平台有超過5000則留言討論。歷經影片外流風坡後，內內坦言，現在面對鏡頭還是會感覺緊張，未來拍攝影片的類型與尺寸都還在規劃。
「內內」今午（9）在SWAG總部首度露面，分享為何加入成人平台，她說，加入SWAG 的主因是在外流風波後，不想只作為一位受害女性躲在陰暗面，希望可以站出來發聲，讓其他受害者看到雖然受傷了還是能活得自在。她也說，SWAG是個自由開放的平台，「很適合在這裡做自己」。
至於待遇問題，SWAG回應，平台以「優渥的薪資條件」簽下內內兩年合約，任何合作及演出的內容都會尊重她的意願。初期除了直播、性感寫真及短影音等內容表演外，也會安排內內積極參與數位性暴力防治的議題，以受害者角度作出社會貢獻。內內在SWAG的直播處女秀將在今晚10時展開，並與知名YouTuber「Crazy Man 瘋男」的晨灰一同互動。