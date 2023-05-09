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女輔導長「進軍SWAG」今晚處女秀　首露面吐心聲：不想躲在陰暗面

▲女輔導長「內內」正式加入SWAG，喊聲受害女性不該躲躲藏藏。（圖／SWAG提供）
▲女輔導長「內內」正式加入SWAG，喊聲受害女性不該躲躲藏藏。（圖／SWAG提供）

記者徐銘穗/綜合報導

陸軍八軍團前正妹女輔導長因影片風波「被退伍」，正式轉戰成人直播平台SWAG，今晚10點將在平台進行直播處女秀，稍早她在下午3時許的出道記者會上，親自揭露轉戰SWAG的原因是，「不想只做為一位受害女性躲在陰暗面」，她站出來為自己發聲，想向其他受害者傳達，「雖然受傷了還是能活得自在」的想法。

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前輔導長「內內」宣告進軍SWAG，短時間內引起全台媒體及網友熱議，社群平台有超過5000則留言討論。歷經影片外流風坡後，內內坦言，現在面對鏡頭還是會感覺緊張，未來拍攝影片的類型與尺寸都還在規劃。

▲內內說未來拍攝影片類型及尺度仍在規劃討論中。（圖／SWAG提供）
▲內內說未來拍攝影片類型及尺度仍在規劃討論中。（圖／SWAG提供）
「內內」今午（9）在SWAG總部首度露面，分享為何加入成人平台，她說，加入SWAG 的主因是在外流風波後，不想只作為一位受害女性躲在陰暗面，希望可以站出來發聲，讓其他受害者看到雖然受傷了還是能活得自在。她也說，SWAG是個自由開放的平台，「很適合在這裡做自己」。

至於待遇問題，SWAG回應，平台以「優渥的薪資條件」簽下內內兩年合約任何合作及演出的內容都會尊重她的意願初期除了直播、性感寫真及短影音等內容表演外，也會安排內內積極參與數位性暴力防治的議題，以受害者角度作出社會貢獻。內內在SWAG的直播處女秀將在今晚10時展開，並與知名YouTuber「Crazy Man 瘋男」的晨灰一同互動。

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