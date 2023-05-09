願為新聞付費？美媒：Google未來3年將支付《紐約時報》30億元
科技巨頭如臉書（Facebook）母公司Meta、Google佔據大量線上廣告市場收益，依賴廣告收入做為營運資金的新聞媒體們面臨生存危機。根據外媒報導，Google與《紐約時報》簽下一份協議，允許《紐約時報》新聞內容呈現在Google News和Google平台，該協議下Google將在未來3年內投下約1億美元的金額。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《華爾街日報》、《路透社》引述知情人士消息，該協議將使《紐時》新聞內容能夠在Google推出的「Google News Showcase」平台上呈現。該平台提供與Google簽訂協議或受認可的優質新聞媒體刊登新聞內容，藉此解決新聞媒體向Google等本身並未生產內容的平台議價的問題。
《華爾街日報》指出，Google與《紐約時報》今年二月已經擴大先前協議，包含使用Google的廣告分析工具等進行新聞產品的行銷與實驗，Google亦為了刊登《紐約時報》新聞內容而付費，預計這筆交易會替《紐時》帶來額外收入，去年該公司公布營收為23.1億美元（約新台幣708億元）。
另一方面，臉書母公司Meta則在去年宣布不會與新聞業者續簽合約，這意味著臉書將不再為了平台上露出新聞內容而付費。Google與《紐時》的協議有望抵銷Meta宣布不續約而損失的費用，當時Meta向《紐時》支付略超過2000萬美元（約新台幣6.1億）的年費，另外也向《華爾街日報》支付超過1000萬美元（約新台幣3億元）的費用 。