首跨出火、烤進軍和洋料理市場　築間集團計畫全年再開4新品牌

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林楷傑也指出，為了因應集團展店計畫預計在20、21及27日分別於台北、台中及高雄各舉辦一場大型徵才活動，相關職缺有外場服務人員、儲備幹部、店長及海外職缺等預計將招募1200名。今年更祭出一年4次調薪、晉升及主管半年一次的分潤機制，為的就是吸引更多餐飲人才加入。
NAKAMA和洋料理由台日澳三大金牌主廚聯手打造，歷時近三年研發、籌備，提供8款套餐，每款套餐包含先付、御碗、旬肴、食事、強肴、甘物及水物等9道料理，價格落在820元至1880元之間，其中最奢華的「日本和牛紐約客」，軟嫩中略帶嚼勁，肉質軟嫩入口後肥而不膩，大大滿足和牛饕客的味蕾。
主餐除了日本和牛紐約客之外，還有紅玉雞、黑豚梅芯、稻燻豚六兩、嫩肩牛排、虎斑花枝佐海虎蝦、伊比利老饕、菲力牛肉、Prime牛小排供選擇，每份套餐搭配黑凱薩野菜盛、蟹黃茶碗蒸、十勝奶油蟹肉沾醬麵包等料理，豐盛但沒有負擔。
為了搶攻平日午間時段的客群，推出平日午餐時段限定的「午食仲間」套餐620元起，共有8款之套餐供選擇，享有海陸雙主餐、五道料理，對於上班族想用豐富又不貴的美食犒賞自己，讓平日午餐食光也能有美好的用餐體驗。雖是午食仲間套餐仍精心設計了5道料理包含先付、御碗、食事、強肴及水物。