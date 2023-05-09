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首跨出火、烤進軍和洋料理市場　築間集團計畫全年再開4新品牌

▲「日本和牛紐約客」，軟嫩中略帶嚼勁，肉質軟嫩入口後肥而不膩，大大滿足和牛饕客的味蕾。（圖／記者黃仁杰攝,2023.05.09）
▲「日本和牛紐約客」，軟嫩中略帶嚼勁，肉質軟嫩入口後肥而不膩，大大滿足和牛饕客的味蕾。（圖／記者黃仁杰攝,2023.05.09）

記者黃仁杰／台北報導

築間餐飲集團以築間幸福鍋物與有之和牛、本格和牛等火鍋與燒肉品牌為主力商品，繼之前推出主打A5和牛燒肉的「絵馬別邸」後，今（9）日再宣布將開幕全新和洋料理品牌「NAKAMA」，提供８款套餐共9道料理，搶在母親節前入市，預計全年度還會再開出3至4個新品牌。

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築間餐飲集團董事長林楷傑表示，「NAKAMA」為今（2023）年的第二個全新品牌，今年預估將再開出3至4個全新品牌，鍋物品牌將推出麻辣火鍋、燒肉品牌預計推出個人韓式燒肉及鎖定中高價位的韓式高檔燒肉。集團旗下所有品牌門店總數，截至5月已有154家門店，今年底預計達200家，年營業額目標上看60億元。

林楷傑也指出，為了因應集團展店計畫預計在20、21及27日分別於台北、台中及高雄各舉辦一場大型徵才活動，相關職缺有外場服務人員、儲備幹部、店長及海外職缺等預計將招募1200名。今年更祭出一年4次調薪、晉升及主管半年一次的分潤機制，為的就是吸引更多餐飲人才加入。

▲每款套餐包含先付、御碗、旬肴、食事、強肴、甘物及水物等9道料理。（圖／記者黃仁杰攝,2023.05.09）
▲每款套餐包含先付、御碗、旬肴、食事、強肴、甘物及水物等9道料理。（圖／記者黃仁杰攝,2023.05.09）
NAKAMA和洋料理由台日澳三大金牌主廚聯手打造，歷時近三年研發、籌備，提供8款套餐，每款套餐包含先付、御碗、旬肴、食事、強肴、甘物及水物等9道料理，價格落在820元至1880元之間，其中最奢華的「日本和牛紐約客」，軟嫩中略帶嚼勁，肉質軟嫩入口後肥而不膩，大大滿足和牛饕客的味蕾。

主餐除了日本和牛紐約客之外，還有紅玉雞、黑豚梅芯、稻燻豚六兩、嫩肩牛排、虎斑花枝佐海虎蝦、伊比利老饕、菲力牛肉、Prime牛小排供選擇，每份套餐搭配黑凱薩野菜盛、蟹黃茶碗蒸、十勝奶油蟹肉沾醬麵包等料理，豐盛但沒有負擔。

為了搶攻平日午間時段的客群，推出平日午餐時段限定的「午食仲間」套餐620元起，共有8款之套餐供選擇，享有海陸雙主餐、五道料理，對於上班族想用豐富又不貴的美食犒賞自己，讓平日午餐食光也能有美好的用餐體驗。雖是午食仲間套餐仍精心設計了5道料理包含先付、御碗、食事、強肴及水物。
 

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