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台灣處處比不上國外？日本人長住10年後　誠心列出「11項優點」

▲近幾年台灣常被戲稱為「鬼島」，許多民眾認為台灣社會亂象頻傳，缺點要說可能說不完。但從一個外國人的角度來看，台灣的風貌又是如何呢？（圖／翻攝Pexels）
▲近幾年台灣常被戲稱為「鬼島」，許多民眾認為台灣社會亂象頻傳，缺點要說可能說不完。但從一個外國人的角度來看，台灣的風貌又是如何呢？（圖／翻攝Pexels）

記者潘毅/綜合報導

近幾年台灣常被戲稱為「鬼島」，許多民眾認為台灣社會亂象頻傳，缺點要說可能說不完。但從一個外國人的角度來看，台灣的模樣又是如何呢？對此，旅居台灣近10年的日本作家「日本人的歐吉桑 」也發文發表內心的看法。

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「日本人的歐吉桑 」昨（8）日在臉書上表示，近期自己收到一名台灣網友的提問「可以說說台灣哪裡有比日本好的地方嗎？」對方接著表示「身為台灣人，我覺得台灣很爛，台灣只保護壞人，好人沒人權、交通很亂，走在路上都要吸一堆2手菸等等」。

▲圖為新宿街頭。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本是許多台灣人最愛去的國家，有些人體驗過當地生活後，也回頭點出台灣的不足之處。（示意圖／美聯社／達志影像）
對此，歐吉桑則以自己長住台灣將近10年的經驗，列出台灣的11大優點：

一、台灣有人情味，就算關係陌生，台灣人都是非常友善，是日本已經失去的一種情緒
二、台灣公共場所、醫院有發展的系統化，例如網路掛號相當方便、效率也好
三、台灣有身分證號碼，已經普及使用上也非常方便；而日本則是這幾年才開始採用身分證號
四、台灣醫院費用超便宜
五、台灣人高度參與選舉政治，而日本人為53％，年輕人更低只有30％。
六、台灣人的語言能力很強，不管日文還是英文都很好
七、台灣很重視過去的文化
八、台灣政府速度很快，雖然有優點也有缺點，但執行的速度真的很快
九、台灣的包容力很強，日本人不能接受跟別人不一樣的人，如果個性、想法、生活模式獨特比較容易被排斥，但是台灣社會會接受所有人
十、台灣可以接受人犯錯，每個人都有第2次的機會，日本如果人生失敗過，就很難東山再起
十一、台灣的便利商店服務又優秀又方便

而貼文曝光後，也引來不少台灣人表示「在日本住十幾年的心得就是，歐吉桑你說的我都同意」、「自己的日本職場經驗確實…也不知道日本人為什麼對於這方面特別敏感」、「要愛自己的國家，有批評可以了解缺點，然後大家一起努力改進讓他更好」、「謝謝你幫台灣講出了太多台灣的和藹可親、便利性、萬物皆漲的小確性」、「台灣很多缺點，但還是有滿滿的優點，不管好與壞，我們都深愛這塊土地，期許它能越來越好」。


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