王思佳「90萬愛馬仕」陷假包爭議！沈玉琳感嘆：如果是我就認了
藝人王思佳日前帶著兩款愛馬仕包包上節目分享，豈料卻被網友質疑是假包。對此，她6日首度拍片回應，透露自己已將包包送到美國鑑定真偽。後來又被網友挖出要價50幾萬的香奈兒包疑似也是假的，引爆爭議。而沈玉琳今（9）日受訪時也談到假包事件，被問到母親節會不會送老婆愛馬仕包？他表示：「好敏感喔，但因為我也不會分辨真假，所以不要做自己不擅長的事情。」至於若不慎買到假包該怎麼辦？沈玉琳也回應：「發現是假的以後，就會直接認了」。
記者郭佩蓉/綜合報導
沈玉琳今日與新加坡直播天王「賣魚哥」王雷一起出席東森購物直播記者會，談到母親節，沈玉琳表示與女兒有神祕企劃，原本沒有要讓老婆知道，但問題是老婆已經知道了：「因為小孩就說夢話說著說著，媽媽就知道了！」至於最近王思佳「假包」話題夯，被問到會不會送老婆愛馬仕包包，他則尷尬表示：「好敏感喔，因為我也不會分辨真假，所以不要做自己不擅長的事情。」
沈玉琳也說，如果是他買到假包，發現是假的以後，就會直接認了：「因為傳出去也不好聽，如果是我花90萬買到假包，我還真的沒有思考過這個問題，因為如果你花90萬買到，後來才發現是假的，那你要怎麼辦？」王雷則說：「如果是我就提告了啊！當然是提告了啊，不然要怎樣？」
沈玉琳也坦言：「她（王思佳）跟代購買，因為想要搶快，所以花了三倍的錢，現在不能斷定人家是假的，因為真假還不知道，因為人家還在鑑定。」那麼有沒有關心一下王思佳？沈玉琳則說：「這個也不知怎麼關心，因為我覺得靜待鑑定的結果，網友也不要再酸了啦！她也不想遇到這種事情，我是覺得她的人吼，她不可能明知是假包還去買，以我對她的了解，完全百分之百不可能，我覺得她應該也不知道，說真的有時候專家也看不出來了，何況是消費者而已，那既然有人提出質疑，那就送鑑定嘛，如果是真的就還他清白，假的就找代購出來，因為是找代購買的。」最後，沈玉琳也認為以王思佳的為人和財力來說，不需要買假的。