30萬紅包文沒了？鄉民崩潰「Mr.Beast緊急曝原因」 再多送150萬
訂閱破億的美國YouTuber「野獸先生（Mr.Beast）」為慶祝25歲生日，於Instagram發起分享限動並於貼文標註朋友即可參加抽1萬美元（約新台幣30萬元）的活動，高額的獎金吸引眾多粉絲分享，不過卻有人發現該則貼文在台灣10日凌晨無預警消失，鄉民們不經崩潰「破滅嗚嗚」，不過Mr.Beast也馬上發限時動態解釋貼文消失的真正原因，並加碼再送出5萬美元（約新台幣150萬元）。
記者李惠婷/綜合報導
台灣10日凌晨，有PTT網友發現「Mr.Beast 文章刪除了！」，眾人紛紛哀號「欸我的30萬QQ」、「真詐騙，笑死」、「破滅嗚嗚」、「笑了 被騙一波」、「其實檢舉太多也是有可能」、「MR.BEAST是真的啦！類似的事他在YOUTUBE幹很多次了，人家還開漢堡店，不怕找不到人喇」。
對此，Mr.Beast緊急於台灣時間10日凌晨0時30分發限動解釋，該貼文的真正原因是被IG無預警下架，不過他們已經記錄下所有參加者的帳號，活動會照常舉行，於明日抽出奪得1萬美元的幸運兒，且再加碼5人，總共將送出10萬美元（約新台幣300萬元）。
據悉，野獸先生因為將迎來自己25歲的生日，於是在美國當地時間7日當天在IG上面發起活動，邀請粉絲轉貼並於貼文處標一位註朋友，他將從這些人中抽出5為奪得一萬元美金（約新台幣30萬元）的幸運兒。活動曝光後，吸引來自世界各地的網友朝聖分享，截至貼文消失前，已突過千萬個按讚數以及千萬則留言，相當驚人。