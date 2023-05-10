罹癌哥「薩爾達」未破關就離世！他繼承遺志成功了　回憶秒湧淚崩

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結果哥哥真的沒破完便病逝，在他離開後的這幾年，李先生無數次在遊戲中魔王城的門口發呆，猶豫半天不願進去，因為若真的將遊戲破關，似乎兩人最後的聯繫也斷了。後來聽聞新作將發售，李先生鼓起勇氣將最後關卡打破，「打完王的瞬間，不知道為什麼滿臉都是淚，破完的瞬間我們倆兄弟在醫院玩switch 的回憶，直接湧出來」。
李先生感性表示，過去一直很怕眾人得知哥哥過世的消息，因為總有人用癌症這件事情傷害他，或者拿他哥的死開玩笑，不過在完成哥哥的遺願後，「現在我不怕了，我想讓大家知道我有一個超棒的哥哥」，「會買遊戲給我、會買電腦給我、會買顯卡給我，每次steam送禮總都只附上一句話『NO GAME NO LIFE』」，笑道「我哥就是如此拉風的男人」。
「謝謝你，我最棒的哥哥」李先生藉此想告訴大家愛要大聲說，因為誰都不知道明天會發生什麼事情，「好羨慕你們有哥哥弟弟一起玩遊戲騎車」。網友們為之動容，回覆「你哥哥真的好酷！我爸爸也是癌症上個月離開，他雖然沒有這麼拉風，但是他蠻搞笑的，我爸最後一個生日的願望是三根香菸」、「大破防」、「真正人生這場遊戲的玩家」。
任天堂的台灣代理商也深受此文感動，私訊原PO表示將贈送5/12開賣的續作《薩爾達傳說 王國之淚》，以延續他與哥哥之間的羈絆與冒險，原PO對此感動表示「謝謝任天堂，我老哥知道一定會爽死，這個禮物我會好好保存的」。