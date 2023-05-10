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母親節快抱大腿！5星座媽擁「超強旺子運」　第1名嘴狠護孩不手軟

▲小孟老師指出這五星座的母親擁有「超強旺子運」。（示意圖／Pixabay）
▲小孟老師指出這五星座的母親擁有「超強旺子運」。（示意圖／Pixabay）

記者李惠婷/綜合報導

母親節即將來臨，是否還在規劃要如何度過呢？《NOWnews》曾以「全職媽媽『月薪』值多少？ 調查數字大公開」為題報導，上班族認為全職母親薪水的平均值應在51,483元，落於基層主管等級，可見對母親的工作價值抱有極大肯定。對此，小孟老師指出「這五個星座」的媽媽擁有超強旺子運，孩子在她們獨特的教養手段下都有機會獲得「高能量」以成為團體中的翹楚。

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小孟老師近日分享在教子方面擁有「獨特手段」的5個星座，孩子能在與她們的相處中培養卓越的觀念及特質，進而養變成未來茁壯、競爭的養分，現在就來一起看看這五位「超級媽媽星座」吧！

第五名　牡羊座

牡羊座的媽媽特別不喜歡牽絆小孩，希望小孩從小就要獨立自主，並擁有商業頭腦不被騙，因此牡羊媽媽教導出來的小孩都特別獨立有創意，總能在團體中變成佼佼者，在工作中能被主管上司重用，甚至不斷加薪。

第四名　射手座

射手座的媽媽比較開放，也很會跟小孩玩在一起，重視人際關係與重朋友的射手座，會教導小孩朋友人際關係要如何建立，要尋找什麼樣的朋友才能幫助自己，並且尋找對自己有利的朋友，因此小孩長大後都能靠朋友與貴人賺進大把鈔票。

▲一位媽媽帶著3個月大的女兒搭乘台鐵，上車不久後孩子突然餓了，她便準備好哺乳巾遮擋好，準備親餵時卻有路人阿嬤出聲大罵「傷風敗俗」。（圖／Pexels）
▲小孟老師指出「這五個星座」的媽媽擁有超強旺子運。（示意圖／Pexels）
第三名　巨蟹座

巨蟹座的媽媽很顧家，心腸軟，凡事用愛的教育，因此巨蟹媽媽都會把小孩教養得很熱情，溫良恭儉讓，因此小孩長大後都很節儉持家，能從節省中存到很多錢，也能在老闆面前表現出謙卑讓老闆給予高度肯定，進而升官加薪。

第二名　魔羯座

魔羯座的媽媽比較愛碎碎念，很會做人處事，很會送禮給有利益的人，並且常懷有感恩的心，因此小孩從小就會學習媽媽的方法與模式，不僅乖巧聽話做人處事大多圓融和諧，也時常幫助身旁的友人，常讓老闆愛不釋手，創業者大多都能發大財並且樂善好施。

第一名　天蠍座

天蠍座的媽媽講話非常直接，有什麼就說什麼不會隱藏太多，只要小孩有什麼要改的地方一定馬上就說，天蠍座的媽媽喜歡小孩無拘無束儘量表現自己，也常會一語道破小孩的心結，只要小孩被欺負天蠍媽媽一定站出來挺自己的小孩，也會捍衛家庭，因此小孩長大後，大多很會捍衛自身權益，也很會為自己爭取利益，若是創業者大多都從媽媽那裡學會堅強與抗壓性，總是能在逆境中賺到大錢。

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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