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米其林一星台菜拓新品牌　「跟台南一樣甜」溫體牛火鍋東區開幕

▲獲米其林一星肯定的富錦樹台菜香檳，有了新餐飲品牌「《民生輝》台南溫體牛肉鍋物」。（圖／記者葉盛耀攝）
▲獲米其林一星肯定的富錦樹台菜香檳，有了新餐飲品牌「《民生輝》台南溫體牛肉鍋物」。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

獲米其林一星肯定的富錦樹台菜香檳，有了新餐飲品牌「《民生輝》台南溫體牛肉鍋物」，台南長大的創辦人吳羽傑(Jay Wu)秉持著對於牛肉鍋的思念與身為台南子弟的背景優勢，選在台北東區開設了溫體牛肉鍋，佐配獨門湯頭與台南口味沾醬，也有多樣台味熱炒。重點是，Jay一向推崇的餐酒精神，一樣在這家火鍋店呈現。

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北漂多年的Jay說：「台南人三餐經常遇到牛肉湯、牛肉鍋，所以我剛接觸餐飲時，就很想開一間牛肉鍋店，但後來先開設了『富錦樹台菜香檳』，直到今年，我終於實現了當時的夢想。」他帶著團隊遠征台南，與大部分溫體牛火鍋業者一樣，最後挑選從台南善化當地宰殺新鮮直送至店裡的新鮮品質。除了週一因為當地無宰殺之外，天天都能提供，牛肉部位更是經他嚴格要求篩選，推出三種等級。

▲提供的溫體牛，將有三種等級。（圖／記者葉盛耀攝）
▲提供的溫體牛來自台南，有三種等級。（圖／記者葉盛耀攝）
鍋物湯底則使用大量牛腩、蘋果、洋蔥、玉米、白蘿蔔熬煮超過 48 小時，Jay也提到：「台南的火鍋的湯對於台北人來說，總會嫌太甜。我也曾想過是否要再拿捏更動，最後我堅持就是最原始台南的甜度。」大量蔬菜營造出的甜味剛喝很突出，待涮過牛肉片後，增加了些鮮味，整體顯得更醇厚卻更順口，好似法菜中牛肉澄清湯那樣的豐盈有層次，很令人驚喜。

▲利用大量牛腩、蘋果、洋蔥、玉米、白蘿蔔熬煮超過 48 小時的湯頭，甜度飽滿。（圖／記者葉盛耀攝）
▲利用大量牛腩、蘋果、洋蔥、玉米、白蘿蔔熬煮超過 48 小時的湯頭，甜度飽滿。（圖／記者葉盛耀攝）
▲除了放入鍋裡涮，也可仿照台南牛肉湯煮法一樣，將最滾燙的湯舀入碗裡，使碗裡那片牛肉達到最適中的熟度。（圖／記者葉盛耀攝）
▲除了放入鍋裡涮，也可仿照台南牛肉湯煮法一樣，將最滾燙的湯舀入碗裡，使碗裡那片牛肉達到最適中的熟度。（圖／記者葉盛耀攝）
除了吃鍋，也有熱炒熟食可點，像是每日限量的祖傳老滷蔥花牛舌，也有清爽冷盤菜色，包含五味軟絲、汆燙蒜蓉鮮蚵等。更有獨特清香的香菜炒牛肉，而牛肉炒泡麵則是讓人聯想到10幾年前也在台南流行風靡過的炒泡麵小吃。

▲除了鍋物，這裡也有熱炒熟食，像是每日限量的祖傳老滷蔥花牛舌，也有五味軟絲等冷盤涼菜。（圖／記者葉盛耀攝）
▲除了鍋物，這裡也有熱炒熟食，像是每日限量的祖傳老滷蔥花牛舌，也有五味軟絲等冷盤涼菜。（圖／記者葉盛耀攝）
Jay用了兒子的名字「輝」來命名，民生則是指台北民生社區，有如訴說她打破了疆界領域，將府城傳統美食移植到了時尚台北，就連店裡的裝潢，也復古又摩登。店內除了提供台味十足的啤酒、果汁，同時也保留富錦樹集團的靈魂，即台菜也能搭著香檳的搭餐酒文化，Jay 挑了支自然酒「Jay    Select    2020」，經自然工法釀造，酒體融合茶味與葡萄乾及木質調的氣息，有著白蘭地口感的尾韻，搭著台味火鍋正是適合。

▲裝潢從裡到外都是復古台味調性，也令人份外覺得摩登新奇。（圖／民生輝提供）
▲裝潢從裡到外都是復古台味調性，也令人份外覺得摩登新奇。（圖／民生輝提供）
台味鍋之外，日式鍋也很受台灣消費者歡迎。乾杯集團旗下標榜「老饕日常」的日式鍋物專賣店「黑毛屋」，也於大直「忠泰樂生活」開新分店，主打「A5日本和牛最低680元起、西班牙Bellota伊比利豬580元起」高CP值價格，提供涮涮鍋、壽喜燒、水炊鍋、摩滋鍋四大風味選擇，也因季節推出蕪菁鍋、柚子鍋等別具特色的限定美味，都是很具日本代表的美味。

▲黑毛屋有著多種湯鍋，最經典的就屬壽喜燒。（圖／黑毛屋提供）
▲黑毛屋有著多種湯鍋，最經典的就屬壽喜燒。（圖／黑毛屋提供）
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