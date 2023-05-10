米其林一星台菜拓新品牌　「跟台南一樣甜」溫體牛火鍋東區開幕

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鍋物湯底則使用大量牛腩、蘋果、洋蔥、玉米、白蘿蔔熬煮超過 48 小時，Jay也提到：「台南的火鍋的湯對於台北人來說，總會嫌太甜。我也曾想過是否要再拿捏更動，最後我堅持就是最原始台南的甜度。」大量蔬菜營造出的甜味剛喝很突出，待涮過牛肉片後，增加了些鮮味，整體顯得更醇厚卻更順口，好似法菜中牛肉澄清湯那樣的豐盈有層次，很令人驚喜。
除了吃鍋，也有熱炒熟食可點，像是每日限量的祖傳老滷蔥花牛舌，也有清爽冷盤菜色，包含五味軟絲、汆燙蒜蓉鮮蚵等。更有獨特清香的香菜炒牛肉，而牛肉炒泡麵則是讓人聯想到10幾年前也在台南流行風靡過的炒泡麵小吃。
Jay用了兒子的名字「輝」來命名，民生則是指台北民生社區，有如訴說她打破了疆界領域，將府城傳統美食移植到了時尚台北，就連店裡的裝潢，也復古又摩登。店內除了提供台味十足的啤酒、果汁，同時也保留富錦樹集團的靈魂，即台菜也能搭著香檳的搭餐酒文化，Jay 挑了支自然酒「Jay Select 2020」，經自然工法釀造，酒體融合茶味與葡萄乾及木質調的氣息，有著白蘭地口感的尾韻，搭著台味火鍋正是適合。
台味鍋之外，日式鍋也很受台灣消費者歡迎。乾杯集團旗下標榜「老饕日常」的日式鍋物專賣店「黑毛屋」，也於大直「忠泰樂生活」開新分店，主打「A5日本和牛最低680元起、西班牙Bellota伊比利豬580元起」高CP值價格，提供涮涮鍋、壽喜燒、水炊鍋、摩滋鍋四大風味選擇，也因季節推出蕪菁鍋、柚子鍋等別具特色的限定美味，都是很具日本代表的美味。
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