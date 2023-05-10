這種口味全台僅這有　格雅雞入粽、米其林二星海味粽

迎接端午到來，秧悦美地度假酒店推出Gaea格雅雞手工荷香粽、蘿蔔絲粿仔粽雙粽迎端午。其中Gaea格雅手工荷香粽特地選用，耗時八年培育出台灣本土獨特品種「Gaea雞」做為餡料，佐以鹹蛋黃、香菇等，算是全台獨家口味。另外，台北喜來登飯店也有全台獨有的米其林二星的中式海味粽，以北海道生食級干貝與整顆鮑魚入粽，加入日本松葉蟹肉與流沙蟹黃，充滿高級感。
記者葉盛耀/綜合報導
秧悦美地度假酒店所推出「Gaea格雅雞手工荷香粽」以花蓮在地有機食材入餡，其中Gaea雞是君達集團攜手行政院農委會畜牧所花蓮種畜場產官合作，耗時八年培育出獨有品種，在有機環境下孵育，飼育過程中採用無抗養殖，在機香草下浸潤下長大，肉質口感Q彈與滑嫩，以此搭配有機糯米、紅藜，佐以鹹蛋黃、香菇、栗子等，米粒充分吸收餡料精華，還有格雅雞肉的鮮，口味獨特且限量供應。
另有素食粽「蘿蔔絲粿仔粽」，內餡採用在地有機蘿蔔與素肉、香菇絲包進粿仔中，融合出計新穎又有客家風情的素粿仔粽。港式GAEA雅雞手工荷香粽6入裝（150克/顆）原價900元，優惠價810元；蘿蔔絲粿仔粽6入裝（65克/顆）原價450元，優惠價360元。
台北喜來登飯店內的米其林二星餐廳請客樓，由主廚許宏德推出以頂級食材入餡的「米其林二星海味粽」，每組6入，售價4,200元，以北海道生食級干貝與整顆鮑魚入粽，再加入清甜的日本松葉蟹肉與流沙蟹黃，豪奢的海鮮精華與麻油香氣在口中結合，令人難以忘懷。
另外，連續五年獲得米其林餐盤推薦的寒舍食譜也有「東江梅菜干貝豚粽」，每組6入，售價1,300元，以柔嫩多汁五花肉，搭配古法釀造陳年梅菜，與鮮甜干貝、鹹蛋黃和滷水花生，再現經典客家風味。全新推出的「紅燒牛三寶滿漢粽」每組6入，1,300元，一口就可品嘗到軟嫩多汁的牛腱、Q彈入味的牛筋、鮮香爽麻的牛肚，獨特辛香料先辣風味。即日起開放預購，6/9前完成預訂付款享88折早鳥優惠。