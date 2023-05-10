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這種口味全台僅這有　格雅雞入粽、米其林二星海味粽

▲秧悦美地度假酒店所推出「Gaea格雅雞手工荷香粽」以花蓮有機食材入餡，其中Gaea雞是君達集團攜手行政院農委會畜牧所花蓮種畜場產官合作培育出獨有品種，（圖／秧悦美地度假酒店提供）
▲秧悦美地度假酒店所推出「Gaea格雅雞手工荷香粽」以花蓮有機食材入餡，其中Gaea雞是君達集團攜手行政院農委會畜牧所花蓮種畜場產官合作培育出獨有品種，（圖／秧悦美地度假酒店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

迎接端午到來，秧悦美地度假酒店推出Gaea格雅雞手工荷香粽、蘿蔔絲粿仔粽雙粽迎端午。其中Gaea格雅手工荷香粽特地選用，耗時八年培育出台灣本土獨特品種「Gaea雞」做為餡料，佐以鹹蛋黃、香菇等，算是全台獨家口味。另外，台北喜來登飯店也有全台獨有的米其林二星的中式海味粽，以北海道生食級干貝與整顆鮑魚入粽，加入日本松葉蟹肉與流沙蟹黃，充滿高級感。

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秧悦美地度假酒店所推出「Gaea格雅雞手工荷香粽」以花蓮在地有機食材入餡，其中Gaea雞是君達集團攜手行政院農委會畜牧所花蓮種畜場產官合作，耗時八年培育出獨有品種，在有機環境下孵育，飼育過程中採用無抗養殖，在機香草下浸潤下長大，肉質口感Q彈與滑嫩，以此搭配有機糯米、紅藜，佐以鹹蛋黃、香菇、栗子等，米粒充分吸收餡料精華，還有格雅雞肉的鮮，口味獨特且限量供應。

另有素食粽「蘿蔔絲粿仔粽」，內餡採用在地有機蘿蔔與素肉、香菇絲包進粿仔中，融合出計新穎又有客家風情的素粿仔粽。港式GAEA雅雞手工荷香粽6入裝（150克/顆）原價900元，優惠價810元；蘿蔔絲粿仔粽6入裝（65克/顆）原價450元，優惠價360元。

▲素食粽「蘿蔔絲粿仔粽」，內餡採用在地有機蘿蔔與素肉、香菇絲包進粿仔中。（圖／秧悦美地度假酒店提供）
▲素食粽「蘿蔔絲粿仔粽」，內餡採用在地有機蘿蔔與素肉、香菇絲包進粿仔中。（圖／秧悦美地度假酒店提供）
台北喜來登飯店內的米其林二星餐廳請客樓，由主廚許宏德推出以頂級食材入餡的「米其林二星海味粽」，每組6入，售價4,200元，以北海道生食級干貝與整顆鮑魚入粽，再加入清甜的日本松葉蟹肉與流沙蟹黃，豪奢的海鮮精華與麻油香氣在口中結合，令人難以忘懷。

▲米其林二星餐廳請客樓推出「米其林二星海味粽」，以北海道生食級干貝與整顆鮑魚，再加入清甜的日本松葉蟹肉與流沙蟹黃，用料豪奢。（圖／台北喜來登飯店提供）
▲米其林二星餐廳請客樓推出「米其林二星海味粽」，以北海道生食級干貝與整顆鮑魚，再加入清甜的日本松葉蟹肉與流沙蟹黃，用料豪奢。（圖／台北喜來登飯店提供）
另外，連續五年獲得米其林餐盤推薦的寒舍食譜也有「東江梅菜干貝豚粽」，每組6入，售價1,300元，以柔嫩多汁五花肉，搭配古法釀造陳年梅菜，與鮮甜干貝、鹹蛋黃和滷水花生，再現經典客家風味。全新推出的「紅燒牛三寶滿漢粽」每組6入，1,300元，一口就可品嘗到軟嫩多汁的牛腱、Q彈入味的牛筋、鮮香爽麻的牛肚，獨特辛香料先辣風味。即日起開放預購，6/9前完成預訂付款享88折早鳥優惠。

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