隔夜菜有致癌因子？「4蔬菜」反覆加熱恐吃出病：高麗菜也中標

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余雅雯說明，不少家庭習慣將前一天吃剩的綠色蔬菜作為隔天的便當菜，但這樣的做法，會讓含有「硝酸鹽」的蔬菜，經長時間置放與再加熱的過程中，分解出「亞硝酸鹽」，可能成為胃腸癌的危險因子。雖然吃隔夜菜罹癌的說法，目前沒有研究數據支持，但還是建議蔬菜類食物應該一次性吃完。因為天然蔬菜在栽種的過程，希望植物本身長得快，大多會使用氮肥，因此幾乎都含有硝酸鹽，特別是菜葉類食物含量最高。
余雅雯指出，煮熟的青菜長時間暴露在空氣中，或放置冰箱冷藏，都會讓細菌孳生，只是細菌量多寡的差別而已，建議民眾能一次性吃完。對此食藥署曾說明，隔夜菜並不會導致致癌，但沒吃完的食物，都應儘速放進冰箱保存，並儘早食用完畢，不要放置於冰箱太久，避免滋生細菌，導致微生物污染。
台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌也提及，雖然蔬菜未妥善貯藏，確實有可能因為滋生細菌而產生亞硝酸鹽，但機率微乎其微，且若要食用隔夜菜前，民眾通常會加熱再吃，高溫也就有殺菌作用，因此不必過於擔心，平常應該儘速將剩菜剩飯用保鮮膜封裝，或是放入保鮮盒、陶瓷等器皿，再置入冰箱保存；由於冰箱冷藏溫度多為4度左右，足以避免料理遭受微生物污染，是較為合適的存放空間。