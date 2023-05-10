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隔夜菜有致癌因子？「4蔬菜」反覆加熱恐吃出病：高麗菜也中標

▲長期維持吃隔夜菜的習慣，攝取的營養無法被順利運送到人體，還可能吃出健康問題。（示意圖／取自unsplash）
▲長期維持吃隔夜菜的習慣，攝取的營養無法被順利運送到人體，還可能吃出健康問題。（示意圖／取自unsplash）

記者張志浩/綜合報導

將前一晚未吃剩的飯菜包成隔天中午的便當是許多上班族的習慣，也是家長們常為孩子做的貼心舉動，不過中醫師余雅雯點出，包含高麗菜、空心菜、小白菜、青江菜在內，沒有吃完，經過長時間的放置與反覆加熱的葉菜類，不但會讓青菜營養流失，還會讓細菌有足夠的時間將硝酸鹽分解為亞硝酸鹽，長期維持這樣的飲食習慣，攝取的營養無法被順利運送到人體，還可能吃出健康問題。

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余雅雯在「臉書粉專」表示，過去曾遇到一名本身是敏感性體質的患者，有次過敏性溼疹大爆發，皮膚癢還有拉肚子的情況，細問才發現患者因幫小朋友準備便當剛好有剩菜，就冰到隔天再加熱吃，沒想到隔夜菜有些油脂經過一段時間產生變性，導致腸胃功能差或是容易敏感的人出現健康問題。

▲原PO分享高麗菜延長保存期限的小撇步，就是做成「高麗菜乾」。（示意圖／翻攝photoAC）
▲余雅雯表示，高麗菜、空心菜、小白菜、青江菜經過長時間的放置與反覆加熱的葉菜類，不但會讓青菜營養流失，還會讓細菌有足夠的時間將硝酸鹽分解為亞硝酸鹽。（示意圖／翻攝photoAC）
余雅雯說明，不少家庭習慣將前一天吃剩的綠色蔬菜作為隔天的便當菜，但這樣的做法，會讓含有「硝酸鹽」的蔬菜，經長時間置放與再加熱的過程中，分解出「亞硝酸鹽」，可能成為胃腸癌的危險因子。雖然吃隔夜菜罹癌的說法，目前沒有研究數據支持，但還是建議蔬菜類食物應該一次性吃完。因為天然蔬菜在栽種的過程，希望植物本身長得快，大多會使用氮肥，因此幾乎都含有硝酸鹽，特別是菜葉類食物含量最高。

余雅雯指出，煮熟的青菜長時間暴露在空氣中，或放置冰箱冷藏，都會讓細菌孳生，只是細菌量多寡的差別而已，建議民眾能一次性吃完。對此食藥署曾說明，隔夜菜並不會導致致癌，但沒吃完的食物，都應儘速放進冰箱保存，並儘早食用完畢，不要放置於冰箱太久，避免滋生細菌，導致微生物污染。

台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌也提及，雖然蔬菜未妥善貯藏，確實有可能因為滋生細菌而產生亞硝酸鹽，但機率微乎其微，且若要食用隔夜菜前，民眾通常會加熱再吃，高溫也就有殺菌作用，因此不必過於擔心，平常應該儘速將剩菜剩飯用保鮮膜封裝，或是放入保鮮盒、陶瓷等器皿，再置入冰箱保存；由於冰箱冷藏溫度多為4度左右，足以避免料理遭受微生物污染，是較為合適的存放空間。

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