受不了啦！企鵝妹竹北遇「1情況」狂叫奔逃 眾傻：是想幹嘛
知名實況主「企鵝妹」柳允進（윰찌니，Jinny）從23日開始徒步環台之旅，首日從宜蘭出發，昨（9）日走至竹北地區時已臨近晚飯時間，不過在她前往覓食的途中，熱情的台灣人卻像遊戲中的NPC紛紛湧來攔截、拍照，雖然她都面帶笑容答應，可飢餓感還是擊破她的意志，直接在大街上狂奔逃跑，並用英文喊著「好想要吃飯啊」。
記者李惠婷/綜合報導
企鵝妹昨日大約在18時進入竹北市區，路途上遇到許多熱情粉絲，有人準備禮物、有人要求拍照簽名，企鵝妹皆面帶笑容的接受並感謝，可隨著時間過去，粉絲們的數量卻不見減少，甚至是有增多的趨勢，於是在與其中一名粉絲合完影後，她轉頭便在街頭狂奔起來，一邊跑嘴裡還一邊用英文喊「Nooooo！」、「我只想去百貨公司！然後吃飯！」。
雖然企鵝妹在街上跑得氣喘吁吁，可是還是沒有辦法幾步就到達商場，所以在她停下來用走的期間，又有許多民眾上前要求拍照，還有人熱情地送食物，不過她已肩負20公斤的行李，婉言拒絕「我沒有手了」，但對方仍將東西塞進她手中的袋子，企鵝妹只好說謝謝，接著向直播台說「我真的無法再拿更多東西了」，「很重！很重！」
網友回覆「崩潰到用跑的」、「拍照到底要幹嘛」、「已經連拍2小時了吧」、「都說了不收了還要硬塞」、「新竹工程師太可怕了」、「宜蘭：跟蹤地獄、基隆：網路地獄、台北：唱歌地獄、新北：綜合地獄、桃園：怪人地獄、新竹：拍照地獄」。