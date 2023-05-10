女輔導長「進軍SWAG」今晚處女秀　首露面吐心聲：不想躲在陰暗面

女輔導長「SWAG處女秀」萬人在線破紀錄！驚人抖內金額曝光

▲女輔導長「內內」正式加入SWAG，認為受害女性不該躲躲藏藏，昨晚直播處女秀，2小時共獲119萬顆鑽石，約台幣8萬元。（圖／SWAG提供）
▲女輔導長「內內」正式加入SWAG，認為受害女性不該躲躲藏藏，昨晚直播處女秀，2小時共獲119萬顆鑽石，約台幣8萬元。（圖／SWAG提供）

記者徐銘穗/綜合報導

陸軍八軍團前正妹女輔導長「內內」因影片風波「被退伍」，正式轉戰成人直播平台SWAG，親自揭露轉戰原因是，「不想只做為一位受害女性躲在陰暗面」，她昨晚在平台進行直播處女秀，2小時直播期間，最高湧入超過萬人同時在線。稍早，SWAG公開「內內處女秀」成績，累積人數超過5萬6000人、觀看次數超過48萬8500次，共獲得119萬顆鑽石（折合新台幣近8萬元）

我是廣告 請繼續往下閱讀
「內內」首場直播昨晚登場，她在2小時直播內換了4套比基尼，也在粉絲的抖內下跟晨灰直接在鏡頭前肢體接觸、做起仰臥起坐，一度湧入將近1.16萬人觀看，破SWAG直播紀錄。

▲內內說自己很喜歡穿比基尼，目前在平台上擁有超過３萬名粉絲。（圖／翻攝SWAG）
▲內內說自己很喜歡穿比基尼，目前在平台上擁有超過３萬名粉絲。（圖／翻攝SWAG）

直播結束後，「內內」也在IG限時動態貼出一段26秒影片，述說心情：「哈囉，要睡覺了，今天第一次直播可能沒有讓所有人都很滿意，可是我會持續努力，希望大家還是一樣多多支持我，要開播前會先跟大家講，晚安。

SWAG今（10）午公開輔導長「內內」處女秀直播數據，表示2小時直播累計人數為56.62K、累計觀看次是478.5K，而該場直播最中共收穫119萬顆鑽石，折合新台幣近8萬元。據了解，軍校畢業的「內內」曾透露原先中尉薪水加上加給約5萬多元

女輔導長「進軍SWAG」今晚處女秀　首露面吐心聲：不想躲在陰暗面

營區女軍官甩外流風波！轉行「進軍SWAG」　本尊臉照曝光

今年再辦台灣男優海選？前導演圤智雨公開條件

三上悠亞引退前「宣布要來台灣工作」！8月有3天都待在五股

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀