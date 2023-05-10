女輔導長「SWAG處女秀」萬人在線破紀錄！驚人抖內金額曝光
陸軍八軍團前正妹女輔導長「內內」因影片風波「被退伍」，正式轉戰成人直播平台SWAG，親自揭露轉戰原因是，「不想只做為一位受害女性躲在陰暗面」，她昨晚在平台進行直播處女秀，2小時直播期間，最高湧入超過萬人同時在線。稍早，SWAG公開「內內處女秀」成績，累積人數超過5萬6000人、觀看次數超過48萬8500次，共獲得119萬顆鑽石（折合新台幣近8萬元）。
記者徐銘穗/綜合報導
「內內」首場直播昨晚登場，她在2小時直播內換了4套比基尼，也在粉絲的抖內下跟晨灰直接在鏡頭前肢體接觸、做起仰臥起坐，一度湧入將近1.16萬人觀看，破SWAG直播紀錄。
直播結束後，「內內」也在IG限時動態貼出一段26秒影片，述說心情：「哈囉，要睡覺了，今天第一次直播可能沒有讓所有人都很滿意，可是我會持續努力，希望大家還是一樣多多支持我，要開播前會先跟大家講，晚安。」
SWAG今（10）午公開輔導長「內內」處女秀直播數據，表示2小時直播累計人數為56.62K、累計觀看次是478.5K，而該場直播最中共收穫119萬顆鑽石，折合新台幣近8萬元。據了解，軍校畢業的「內內」曾透露原先中尉薪水加上加給約5萬多元。