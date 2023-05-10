媽媽米其林！新上國小學生用飲食文學創作愛母親

一年一度的母親節即將到來，如何表達對媽媽的心意，新上國小的學生別具創意，用飲食文學創作愛母親。新上國小母親節活動「媽媽是一道料理」飲食文學創作大賞，將媽媽與料理的特色結合來呈現飲食文學，端出了中式的臭豆腐、麻辣鍋、佛跳牆、糖葫蘆等各式美食，最後精選三類共18道料理進入決選，由親師生扮演秘密客選出包括白米飯在內的6道三星級料理，成為了新上國小「媽媽米其林」上榜名單。
記者陳美嘉／高雄報導
「媽媽白米飯，雖然是那麼的平凡簡單垂手可得，但卻讓我飽足，就像媽媽的愛一樣！」「媽媽就像拉麵，每一根麵條都像媽媽提醒我的事一樣，很多很多；但媽媽的愛就像湯一樣溫暖，她提醒我也是為了我好。」「媽媽就像糖葫蘆，外殼甜甜的就像媽媽又溫柔又堅強，裡面實則很容易心軟，刀子嘴豆腐心。」
負責此次活動的輔導處洪慧文老師說，活動就是要讓孩子真正了解媽媽，因此推出了超有梗親子戲碼。其中，「媽媽是一道料理」活動一推出後立即收到來自各班的創意料理，無論中式、異國或是甜品飲料，道道都趣味十足並充滿想像，每一道料理都來自孩子對媽媽(主要照顧者)的細微觀察，再搭配料理特色產生。
輔導處更突發奇想仿照米其林活動，依中式料理、異國料理及甜品飲料三類，推出18道料理來進行評選，由全校老師、家長志工團及被挑選出的學生組成秘密客進行「視吃」投票。
校長王彥嵓表示，許多學校活動都會徵文徵畫比賽，這時就考驗行政團隊如何從傳統中力求變化與創意，用一個創新徵文主題讓孩子將課堂語文課所學寫作知識與日常生活情境作結合，就能產出不一樣的學習成效與活動「笑」果，也讓此次的飲食文學變得趣味有梗，這就是素養教學的展現，更是讓學習變得可見。