台中捷運遭工地鐵條貫穿！乘客「第一視角」曝光：我爸被砸到流血
台中捷運今（10）日行經台中市南屯區文心南路、靠近捷運豐樂站的一處建築工地時，路邊施工鐵架突然倒塌，直接貫穿進載有乘客的車廂內部，導致1死8人受傷，皆已送往醫院搶救。有該班捷運的乘客便在事後將當時情形上傳網路，只見捷運裡面一片狼藉，滿地碎石及玻璃，且掌鏡女子的爸爸更因此次事件受傷，後腦勺出現一長條傷痕。
記者李惠婷/綜合報導
據現場民眾所上傳的影片中能看到車廂內一片狼藉，有條黃色鐵條貫穿車廂，導致車門、座椅通通損毀，內部地板也全是塵土及玻璃碎片。拍攝的女子心有餘悸的表示，自己原本是想帶著爸爸去看醫生，沒想到在搭乘捷運的時候遭遇意外，反而讓父親的頭被砸傷，右後腦勺處更留下一條長長的傷痕，模樣相當駭人。
網友回覆「我在車上，嚇到瘋掉」、「這工安是離譜了」、「沒有高架的捷運，鷹架就砸到下面的的車流了」、「2015鋼樑掉路上砸死4個沒有學到教訓啊」、「根本現實生活版的絕命終結站，太扯了」。
目前台中捷運已宣布停駛，預計13點33分才恢復，台中市長盧秀燕也趕赴現場關切。對此，台中市都發局指出，事件已違反公共安全，立即勒令停工，並依法開罰，開罰金額將依調查事件違法情況後確定。