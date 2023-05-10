企鵝妹環島15天！大乾爹「斗內24萬」 驚人資歷曝光：年撒2千萬
南韓實況主「企鵝妹」的徒步環台之旅仍在進行中，雖然路上遭遇各種事件，但她仍保持笑顏逐一克服，對於粉絲拍照、簽名等都來者不拒。昨（9）日企鵝妹從關西走到新竹時，直播快結束時就有大乾爹丟出斗內，讓企鵝妹相當開心，就有人發現，這位大乾爹「茶爸」自企鵝妹開始環島之後，14天就已經斗內破20萬元，話題隨即引爆討論。
記者潘毅/綜合報導
一位鄉民在論壇PTT上提問，「大家最近多少都有看企鵝妹的直播，也會看到有位大乾爹茶爸，如果常常看Twtich妹子台的應該對他有印象，日擲千金像在喝水一樣，像企鵝妹已經被茶爸斗內2600多份了，再加上小奇點應該超過新台幣二十萬了，他到底何方神聖啊？花這麼多錢給妹子開心對他來說好像零錢一樣欸！」
實際檢視企鵝妹直播台數據，截至今（10）日下午16點，茶爸已經在企鵝妹台累積送出2701份訂閱(約新台幣20萬7977元)、10萬6千小奇點(約新台幣4萬元)，因此也讓不少鄉民紛紛驚呼：「榜一爸爸說斗就斗沒在跟你543」、「茶爸送禮超狂，而且還超有禮貌超客氣的」、「感覺有可能是竹北有地被徵收的有錢人」、「台灣之光，破企鵝妹開台來當日最高紀錄」；隨後也有熟知Twitch實況生態的內行回應「有聽過實況主台北建東說過，茶爸是某披薩店加盟商」、「茶爸一年在各大實況台，斗內累積應該有2000萬台幣」。
事實上茶爸在Twitch台灣實況圈無人不知曉的「大乾爹」(送禮大方的大戶)，過去就時常以豪氣送訂閱聞名，基本一出手就是1百份訂閱起跳(約台幣7700元)，而茶爸有時也會跑到國外美女的頻道，出手送禮更是闊綽，常常1000份(約台幣7萬7)訂閱加上無數小奇點等等，總會讓實況主驚喜連連。