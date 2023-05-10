勞資糾紛Top 5排行大公開　老闆給資遣費就能叫你走？專家這麼說

我是廣告 請繼續往下閱讀
「資遣與解雇」是網友最熱議的勞資糾紛類型，勞資糾紛時常在雇主解僱或資遣員工時出現，這是源自於許多企業主誤以為只要有付資遣費，就可以直接解僱勞工，但實則不然。便有網友分享合法的資遣流程「雇主必須先預告、通報並開立非自願離職證明」，引發網友大讚「學到了、又上了一課。」
對此，資深人資工作者曹新南曾在專欄披露，「不是只要付資遣費，就能隨意開除員工」，有關《勞動基準法》第11條第5款「勞工對於所擔任之工作確不能勝任」，在司法實務上，若想以此條解僱員工，必須要有考核作為、迴避解僱作為（PIP流程）等，並不是雇主主觀不喜歡某勞工，口頭以「不適任」，並願意給付資遣費，就代表資遣合法。
NO2. 加班費給付
加班費請領的標準，也常常挑起勞資關係之間的緊張情緒，因為加班的規則常常因產業別的不同而有變化。有網友在討論區發文詢問「公司不給加班費或要求下班時間先打卡，然後繼續上班怎麼辦？」，吸引熱心網友回覆「記得先蒐集完整的打卡紀錄，未來才有機會勞資調解成功」。
NO3. 工資計算
工資問題也會延伸出許多勞資爭議，例如遲發薪水、積欠薪水，甚至強迫薪水回捐等問題。便有人在討論區留言表示「我曾經在某間公司待3個月了，3個月沒有拿到薪水！」，引起許多網友紛紛替其抱不平；也有從事社工的網友回應「社工界有領到薪水後要回捐一定的比例回協會的不成文規定」，引起大家對於工資計算的種種爭議發表看法，成為另一備受討論的勞資糾紛事項。
NO4. 調職處分
調職處分也時常被網友提及，因勞基法有明確訂定資方不得以不合理的調職要求，將員工調離現職，其實合理的調職應基於營業上的必要性、不可調降工資及勞動條件且新工作也要是勞工能力所及、可以勝任，同時如果調動工作地點過遠，雇主應給予必要協助並考量勞工及其家庭之生活利益。便有網友便在討論區分享自己遇到的調職經驗「新職務調整雖屬升遷，但薪資待遇與現職無異，且須調離居住地，工作地與居住地距離超過100公里」，引發網友熱烈討論。
NO5. 勞健保
勞健保引起的勞資爭端，除了公司未依規定給予勞健保之外，有些公司甚至會將投保薪資「高薪低報」節省成本，而對員工權益產生重大影響，例如勞工退休金等權益。有網友便在討論區發文表示「聽說沒有勞保的工作還蠻多的」，引起熱烈回覆，紛紛表示若公司未依照規定給予基本的勞健保，可以透過1955專線來申訴，別讓自己的權益睡著了。