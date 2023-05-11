凍卵救少子1／解凍率僅8.4%！縣市推補助能增加出生率？

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新竹市則是在母親節前夕施行凍卵政策，除了提供1000名25歲到40歲女性20000元凍卵補助，還有最多5年每年1000元的保存補助之外，更加碼提供2000位女性AMH檢測1000元補助，是台灣目前凍卵補助力道最大的縣市。
新補助紛紛上路，預計其它縣市也會陸續跟進，但這政策是否真的能刺激生育率？實際數據恐怕不那麼樂觀。
凍卵人多解凍人少 補助年齡更惹「歧視」爭議
由於目前衛福部並未將「凍卵」納為《人工生殖法》的管轄範疇，因此也沒有任何統計數據呈現實際的凍卵人數和解凍比例，不過根據台大婦產部從2002年到2020年的統計數據顯示，總計645為女性凍卵後的解凍率僅8.4%。主任陳思原解釋，「使用率跟追蹤時間有關係，但是使用率低，推測再多幾年也不會高多少。」
根據「以色列生殖之父」Zion Ben-Rafael在2018年發表的期刊表示，「理論上凍卵的使用率至少要達到50%，才算是符合政策效益。」如果單就這點來看，台灣的凍卵使用率，似乎仍難以符合凍卵政策的期待成效。
除此之外，凍卵政策在年齡的設置上也遭到民眾反彈，像是新竹市設定補助對象為25到40歲的女性，讓剛好超過40歲的女性大吐苦水。現年43歲從事金融業的C小姐，為了備孕目前已嘗試3次凍卵，好不容易等到政策補助，卻又被條件限制在外，C小姐坦言，「即使政府沒有補助，我們還是會繼續嘗試，因為我就是想要小孩。」
對此，不孕症專家劉志鴻表示，如果只是強調補助的效益，那30到40歲是一個合理的限制，因為年齡大的婦女取卵量少，每顆卵的懷孕效能也比較低，不過他也強調，「在現實層面，年過40歲的女性如果還沒找到適婚對象，但是有生育意願，她們的凍卵動機就會很強，而且有很高的機率會解凍使用。」站在這樣的立場，或許補助40歲以上的女性，更能符合政府對生育率的期待。
此外，新竹市議員施乃如也反應，「30歲以下的女子大多可以自然生產，一般凍卵的解凍率低，應該要把資源給更需要幫助的人。」施乃如更表示，自己不反對凍卵補助政策，但在篩選標準上應該要多一些限制條件，像是AMH檢測數值偏低，或者是罹患癌症的女性，應該要有優先使用補助的權利。
對於年齡設定的爭議，中華民國生育醫學會理事長黃貞瑜表示，雖然設定年齡門檻會讓人覺得不公平，不過以女性年齡分析「取卵數量」和「胚胎染色體異常」等數據來看，就能夠明白政策的規劃原因，畢竟國家的資源還是有限的，必須將經費投注在CP值最高的部份。同時她認為，如果政策的目的是希望反應在生育率上，可以效法人工生殖補助的方式，讓女性在實際取卵之後才可以獲取補助費用。
而桃園市衛生局局長蘇柏文也表示，女性超過35歲懷孕，唐氏症嬰兒的風險也會增加，「我們做這個政策也要考慮到下一代，站在『優生』的角度設計。」至於是否需要多設置一些條件，來補助最有需要的那群人？蘇柏文則是站在目前的現況分析，「由於現在來申請的人不是很多，桃園市政策上路大概一個月，追蹤大約有43個人具備申請條件，等到之後申請的人增加了，再來設置階段性的政策修改。」他表示，「現在的政策是為了以後政策的完善。」
凍卵補助上路 婦科知識卻還未普及
儘管醫界對於凍卵補助的成效，都抱持懷疑態度，卻也肯定政策可以提高女性的生育認知，黃貞瑜就表示，「政策背後的設計原因應該被廣為宣傳，一方面是讓民眾知道政府不是年齡歧視，一方面也讓女性能警覺時間流逝。」畢竟對於還符合凍卵補助資格的女性來說，這層年齡限制，可能就是促使她們立即行動的機會。
而目前實施政策將近一個月的桃園市衛生局也表示，凍卵政策的目的是希望可以讓生育補助更加多元化，用盡各種方法促進女性的生育可能性。蘇柏文也坦言，希望政策可以增加30到35歲之間的民眾來凍卵，以此強化社會的凍卵風氣。
無論凍卵政策是作為鼓勵性質，還是真的有望催生，都讓有意備孕的女子多一個保障機會，即使仍處在單身狀態，也可以為生育做實際的投資。