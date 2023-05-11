凍卵救少子2／台灣凍卵風氣偏高齡　醫師：正確觀念未普及

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現年43歲從事金融業的C小姐，因為過去一直沒有遇到自己的Mr.Right，過著單身貴族般的生活，直到40歲左右終於碰到了適婚對象，而在雙方都想要有小孩的基礎下，C小姐就開始了自己的凍卵療程。
「我現在準備要做第3次了，之前沒取到卵，當下我都哭了。」C小姐分享，由於自己的年齡增高，取卵相對地困難許多，而且每次凍卵療程都是10萬左右的費用，一次取卵失敗，就意味著整筆費用放水流。
「其實我從35歲就開始有凍卵的想法了，那時候因為藝人的加持，所以很多人的凍卵意願就提高了，但我是因為直到有結婚的想法，才真的去凍卵。」C小姐透露自己的凍卵動機，當時除了礙於經費考量，加上受到《人工生殖法》限制，僅有婚姻關係的夫妻雙方才有解凍卵子的資格，才導致C小姐遲遲沒有行動。
而像C小姐這樣的故事絕非個案，儘管目前官方沒有凍卵相關的統計數據，不過華育生殖醫學中心表示，近兩年來的凍卵人數幾乎呈現倍數成長，而台大醫院婦產部主任陳思原也透露，兩年前1000個取卵的病人中，約有150位是因為凍卵，其他則是進行試管療程，但到了2022年，1000個取卵的病人中已有將近250是做了凍卵，比例明顯成長。
但目前凍卵主要年齡層仍偏高，以台大2002年到2020年總計645位凍卵病人中，年齡36到39歲的女性就佔了263位，大於40歲的女性也有193位，合計有七成的女性在35歲之後才進行凍卵。而華育生殖醫學中心的院長徐明義也透露，「到華育凍卵的女性，以37、38歲居多，在醫學上已達高齡產婦的年紀，這在凍卵行為上，也是需要改進的觀念。」
這樣的數據呈現出台灣女性普遍晚婚、晚生的社會風氣，中華民國生育醫學會的理事長黃貞瑜分析，「現在的現象就是可以生的女性不想生，想生的女性生不出來。」對此，黃貞瑜分享自己的觀察，「一般30歲的女性，不會覺得自己需要凍卵，直到年紀增長出現危機感，才會有所行動。」此外，一次凍卵療程的費用大約10萬到12萬元不等，對一般小資族來說，要在30歲，甚至更早的年紀拿出這樣的費用凍卵，似乎還不具備足夠的誘因。
而且即使凍卵的人口增加，對於凍卵的相關知識卻仍未普及，黃貞瑜透露，「甚至還有47歲的病患，不知道從哪裡得到錯誤的資訊，以為凍卵可以增加卵量，但這是不可能的。」
凍卵越早越好？不孕症權威：取決於妳想生幾個寶寶
所謂凍卵，意即為「做一半的試管療程」，女性會先進行AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）檢測，得知自己大概的取卵數後，就會開始大約兩周的凍卵療程，之後取卵冷凍，等到婚後視需求才可解凍卵子。
至於究竟幾歲凍卵合適？徐明義比喻「女人的卵巢像倉庫」，不像男生的精子會不斷製造，而是隨著年紀增加逐漸流失，「20歲的卵子一定比30歲來得好，但是凍卵還是有一些社會條件需要考慮，所以會希望在30到34歲來凍卵，34歲算是一個極限了。」徐明義表示，女性的卵子從35歲開始有急遽下滑的趨勢，發生染色體異常的胚胎比例也會比較高，因此越晚凍卵風險就會越大。
那如何決定自己要何時凍卵？徐明義認為，這取決於女性想要生幾個寶寶。根據美國醫學期刊《Fertility and Sterility》在2016年發表的文獻，以30到34歲為例，取出10顆卵子能生下一個寶寶的機率約60%，生兩個寶寶的機率約20%，不過如果是在38到40歲取下10顆卵子，生下一個寶寶的機率就降到40%左右，生兩個寶寶的機率則降至20%，徐明義說：「凍卵的重點不是得到幾顆卵子，而是妳要達到妳的目的。」
至於要如何得知自己的卵子數量，就在於療程前期的AMH檢測。不過對此，目前台灣還沒有統一的醫療數據，顯示什麼樣的數值代表卵巢早衰，只能依據大方向的數據推估卵量。陳美州也表示，「現在每一個凍卵中心都有自己的資料庫，但還不能反映在全國的現象，這需要等國健署來蒐集跟分析。」同時，陳美州也呼籲，「過去冷凍卵子的數據一直沒有被國家統整，但現在這是社會風氣，連地方政府都要推補助政策，就應該要處理。」
隨著地方政府開設凍卵補助，普遍醫師都認為，這可有效提高女性對凍卵的認知，甚至是加以行動，不過是否能有效反應在生育率上？仍然是需要觀察的問題，陳美州則是認為，「最主要的關鍵還是整個社會風氣，要讓大家願意思考建構家庭的觀念。」否則，在《人工生殖法》的限制下，即使女性得以在適當的年齡凍卵，能換算解凍生子的比例仍然有限。