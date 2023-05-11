凍卵救少子3／妳不可不知道的事！關乎生育功能的「AMH檢測」

我是廣告 請繼續往下閱讀
如何安排生育規劃？AMH成重要指標
徐明義解釋，女性的生育行為取決於卵子的品質和數量，品質可由年齡推估，而數量則是由AMH檢測而知。不過目前，官方並沒有統一認定怎麼樣的AMH數值為「卵巢早衰」，只能以粗略的數據推估，目前普遍認為AMH值落在2到5之間屬正常範圍，小於2則被認定為可能有「早衰」現象，而高於5則可能有「多囊性卵巢症候群」。
儘管普遍醫師都表示，這些數據不是絕對的，但仍可作為女性自我檢測的一項警訊，中華民國生育醫學會理事長黃貞瑜就解釋，「根據華人數據，一般認為早衰是指女生40歲就停經，但這就要等40歲才能知道，現在有了AMH，就可以讓大家提早做準備，當然這背後的原因還是會因人而異。」
不過，台灣生殖醫學會的理事長陳美州也坦言，即使25歲到30歲之間驗到的AMH值小於2，實際的取卵數也不會像34歲來得那麼少，意味著即使AMH數值相同，仍會因為年齡差異有所改變，因此陳美州站在女性的立場建議，「除非真的數值小於1，或者發現自己的數值下降快速，否則30歲以前只需要追蹤AMH就好，真的想凍卵可以等到30到34歲之後。」
AMH沒人知？醫師：政府該提供年輕女性免費檢測
至於AMH應該從幾歲開始驗？又該多久驗一次？每位醫師的說法不盡相同，不孕症醫師劉志鴻就建議，如果國家有意針對AMH進行補助，可以在大學畢業25歲前後的時間點，提供女性進行免費檢測，也方便統一進行宣導與衛教。
此外，黃貞瑜則舉出文獻表示，女性的AMH檢測高峰落在24.5歲，因此在更早一點的年紀檢測，得到的數據可能會不準確，儘管目前仍沒有科學佐證實際原因，不過黃貞瑜猜測，可能是24.5歲以前，最底層的卵庫存量尚未發動，因此沒有完全進展到分泌AMH這個階段。
此外，黃貞瑜認為AMH不必每年檢驗，大概可以推算每年會下降0.2到0.5左右，不過如果3到5年後檢測發現自己的數值下降快速，就需要有所警惕。「這可能是因為巧克力囊腫導致卵巢傷害，或者是因為女性長期有抽菸習慣，才會導致AMH急遽下降。」黃貞瑜說。
至於最好的檢驗時間，黃貞瑜和陳美州都認為，至少在男女結婚的時候，就要檢驗一次，甚至可以將此納入婚前健檢的項目裡，黃貞瑜解釋，「畢竟現在《人工生殖法》規定即使要做試管療程，夫妻雙方也必須是已婚狀態，所以在結婚的時候檢驗，也比較可以進行後續規劃。」
預防重於治療！醫師籲AMH的重要性
作為不孕症醫師，劉志鴻再次呼籲，「針對不孕症有效的預防並不多，除了避免性行為感染和意外懷孕造成的傷害之外，AMH也是可以作為預防的工具之一，當然這也需要再進一步的科學觀察。」
如此看來，AMH除了作為凍卵前期的參考數據，或許也會成為女性在評估身體狀態，以及安排未來生育計畫時的重要指標，畢竟，即使年輕女性現階段仍對於「生小孩」沒有任何想法，依然需要瞭解自己的卵巢狀態，即使結果不如理想，還能做「來得及」的應對。