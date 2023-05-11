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Google I/O懶人包　Pixel Fold摺疊機領軍3硬體登場、6類服務升級

▲Google I/O 大會於台灣時間今(11)日凌晨展開，首款摺疊機Pixel Fold亮相，Pixel Tablet平板和中階機Pixel 7a也同步登場。軟體部分，今年聚焦AI運用，包含Bard服務擴大、地圖、搜尋能力升級。(圖／翻攝Google I/O ‘23 YouTube 影片)
▲Google I/O 大會於台灣時間今(11)日凌晨展開，首款摺疊機Pixel Fold亮相，Pixel Tablet平板和中階機Pixel 7a也同步登場。軟體部分，今年聚焦AI運用，包含Bard服務擴大、地圖、搜尋能力升級。(圖／翻攝Google I/O ‘23 YouTube 影片)

記者周淑萍/綜合報導

Google 在台灣今(11)日凌晨舉辦開發者大會，一共推出了3款硬體，包含Google自家首款摺疊手機Pixel Fold、中階手機Pixel 7a以及Pixel Tablet平板，但針對市場屬性的不同，目前得知僅有Pixel 7a會在台灣開賣。軟體部分今年則是滿滿AI， 6大類服務，包含雲端、搜尋、地圖、搜尋、相簿等，在不同的AI技術之下帶來更流暢簡易的操作過程。《NOWnews今日新聞》整理Google I/O大會上3款硬體、6大類服務重點功能，讓讀者一次掌握發表會亮點。

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🟡 3大硬體亮相

📍Pixel Fold摺疊手機： Google正式加入摺疊機戰場，Pixel Fold是Google首款摺疊手機，主打最薄摺疊手機，採用書本式的左右開法，展開後為7.6吋螢幕，摺疊後的外螢幕為5.8吋。配置目前最高規的Google Tensor G2 晶片。相機部份為5鏡頭設計，包含4800萬畫素主鏡頭、1080萬畫素超廣角鏡頭，與1080萬畫素5倍光學變焦鏡頭，外螢幕還有950萬畫素鏡頭，內側螢幕則是800萬畫素鏡頭。售價1,799 美元(約55205元台幣)，率先在美國上市，但台灣目前尚未有引進計劃。
 

▲Google I/O。(圖／翻攝Google I/O ‘23 YouTube 影片)
▲ Pixel Fold是Google首款摺疊機，展開後為7.6吋螢幕，摺疊後的外螢幕為5.8吋，配置5鏡頭設計，台灣尚未有上市計劃。(圖／翻攝Google I/O ‘23 YouTube 影片)
📍Pixel Tablet平板：11 吋螢幕，機身材質為鋁製搭配奈米陶瓷塗層，同樣使用Google Tensor G2 晶片，可以搭配磁吸設計的充電音箱底座使用，讓Pixel Tablet成為智慧家庭的控制中心。具備8GB記憶體，128GB、256GB容量，售價為 499 美元(約15312元台幣)隨附底座，但台灣目前沒有上市計畫。


📍Pixel 7a 中階手機：Pixel A 系列的最新成員，搭載多項常見於 Google 旗艦系列手機的實用功能，像是人臉辨識、8GB 記憶體、支援 90 Hz 更新率的螢幕顯示，並首次支援無線充電。Pixel 7a 台灣今(11)日正式開賣，售價14,990 元，早鳥購機加送3000元購物金和指定款手機殼。

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▲Google I/O。(圖／翻攝Google I/O ‘23 YouTube 影片)
▲Google I/O發表了3款硬體裝置，其中只有Pixel 7a 會在台灣上市，售價14990元，今起開賣。(圖／翻攝Google I/O ‘23 YouTube 影片)
🟡 6大類服務進化

📍Google AI 運用：用來抗衡ChatGPT的Bard，即日起取消候補名單，在全球 180 多個國家地區推出。並將Bard 移植到 PaLM 2語言模型上，未來整合能力更強，像是Google 文件、Google 雲端硬碟、Gmail、Google 地圖等整合到 Bard的使用範圍內，可以輕鬆寫一封信、製作一張卡片等。

📍Google Cloud：Duet AI （具備人工智慧的合作夥伴）能大幅改變雲端使用者的體驗，目前已嵌入至 Google Cloud 介面中，Duet AI可以成為程式設計專家，根據實際情況輔助使用者完成程式碼、依照程式碼集提供相關建議、即時生成完整函式，還支援程式碼審查和檢查功能。同時導入Workspace，有助於撰寫文字、整理內容、產出可視化的內容。

📍Google 搜尋：拜生成式 AI之賜，可以更快速了解特定主題資訊，以往搜尋需要多項問題提問後再自行瀏覽後整理出答案，但有了生成式 AI後，只需提問一個問題後就能整理出答案，同時把搜尋結果直接插入 Google 試算表中。

▲Google I/O。(圖／翻攝Google I/O ‘23 YouTube 影片)
▲拜生成式 AI之賜，搜尋能力更強大，同時還能將搜尋結果直接插入 Google 試算表中。(圖／翻攝Google I/O ‘23 YouTube 影片)

📍Google 地圖：將推出沉浸式實景，可在出發前就掌握路程中所需的資訊，包括可以清楚看到路程中的單車道、人行道、十字路口和停車位。此外，也可以拉動時間滑桿，查看一天當中不同時段、不同天氣下的空氣品質和路線狀況。

▲Google I/O。(圖／翻攝Google I/O ‘23 YouTube 影片)
▲地圖之後可以拉動時間滑桿，查看一天當中不同時段、不同天氣下的空氣品質和路線狀況。(圖／翻攝Google I/O ‘23 YouTube 影片)

📍Google 相簿：即將推出的全新實驗性編輯工具 Magic Editor ，能透過生成式 AI針對相片中的人物、天空或背景等特定物件進行影像編輯，甚至可以調整構圖，像是把人物挪移到視覺焦點上，還可以調整大小。

▲Google I/O。(圖／翻攝Google I/O ‘23 YouTube 影片)
▲Google 相簿 將加入Magic Editor功能，未來可以直接在照片上調整構圖 。(圖／翻攝Google I/O ‘23 YouTube 影片)
📍Android生態系：這次聚焦Android 生態系，Google為了讓 Android 裝置能順暢搭配，推出「快速配對」功能可以加快配對常用的裝置的設定，支援超過 300 款耳機。「投放」功能，使用者就能在其他裝置輕鬆串流影音內容，支援範圍超過 3,000 款應用程式。「鄰近分享」功能的支援範圍超過 30 億部裝置。今年夏天推出「尋找我的裝置」功能輕鬆掌握你的裝置位置。還有「不明追蹤器警示」功能，如果發現不明追蹤器，會發出通知並協助找到追蹤器。
 

▲Google I/O。(圖／翻攝Google I/O ‘23 YouTube 影片)
▲Google I/O 大會上預告Android生態系將再度擴大。(圖／翻攝Google I/O ‘23 YouTube 影片)

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