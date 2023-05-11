MrBeast「抽30萬」開獎了！10位幸運兒曝 名單真的有亞洲人
美國知名YouTuber「MrBeast」8日生日，他便在他的IG上面發出一則貼文，邀請粉絲一同轉貼並且標註他的帳號，只要這樣就能夠參加一萬元美金（約新台幣30萬元）的抽獎，甚至從5位粉絲加碼到10位，結果引起全球轟動。而就在台灣11日深夜，MrBeast也真的公開得獎名單，有網友發現其中真的有「亞洲人臉孔」。
記者張嘉哲/綜合報導
MrBeast每年的收入高達5400萬美元（約16億5869萬台幣），YouTube頻道有超過1.51億人訂閱，他以慷慨大方聞名，經常從事一些慈善事業募款的活動，也不吝嗇與粉絲分享自己的財富，日前生日時，就發起抽出粉絲「發一萬美元」的活動，引起全球關注，IG粉絲暴漲了將近600萬人。
然而經過一連串分享之後，貼文被IG官方移除，不少人抱怨他這是在詐騙，但MrBeast表示「一定會抽出得獎者，加碼本來從5位幸運兒變成10位！」然而台灣時間11日深夜，Mr.Beast透過IG限動公布10位幸運得獎者，各種身份從職人到媽媽都有，甚至其中也有一位亞洲臉孔。
根據貼出的IG顯示資料，這位幸運的亞洲人來自新加坡，是當地的設計師，然而抽獎活動聲勢太過浩大，傳出許多造假的中獎貼文，MrBeast也表示「得獎的人只有以下10人，如果有收到其他的貼文的話那都不是我，那只是個「騙局」，請務必要小心。