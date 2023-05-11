線上發牌一半往生？正妹荷官「暈倒」嚇壞玩家 詭異影片瘋傳
線上博奕遊戲為了吸引玩家以及主打真實性，都會祭出美女荷官的策略，然而近日網路上卻瘋傳一段影片，一名正妹荷官線上發牌到一半時，身體明顯不太舒適，接著就昏了過去，讓現場工作人員也有點錯愕，大批玩家更是嚇壞了，影片引起不少討論。
記者張嘉哲/綜合報導
只見瘋傳的影片當中，一名正妹荷官正在進行線上發牌，可以看到背後還有其他名荷官也都同樣進行線上發牌，然而就在洗牌發牌到一半時，該名荷官手突然開始扶著額頭，身體也開始搖晃，接著整個人就這樣仰躺在椅子上暈厥過去。
一旁的工作人員見狀相當傻眼，先是扶著該名荷官後，趕快呼叫其他的工作人員來幫忙，緊接著不管工作人員怎麼呼喊，女子都沒有任何反應，最後連人帶椅就推出場。不過事後，該名女子的消息就再也沒有曝光過，而循線找到瘋傳的影片原出處，發現這是一段去年7月的影片，至今沒人知道該名荷官的現況。
最近影片又被挖出之後，不少網友紛紛認為荷官應該是「過勞」，所以才暈了過去，因為線上賭城都是開24小時居多；不過也有人認為荷官暈倒的手勢相當奇怪，還擺放在桌上，不像無意識的暈倒，認為可能是該桌賭客贏太多，上頭下令正妹用假暈的方法，讓遊戲暫停，意外再度掀起討論。