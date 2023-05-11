3歲蔡波能動手術！二伯說話他狂回「蛤」 送醫才知有失聰危機
YouTuber蔡阿嘎跟二伯育有2個兒子蔡桃貴以及蔡波能，一家四口經常在社群上曬出全家福，感情相當融洽。然而近日蔡阿嘎夫妻發現，每次在跟兒子講話的時候，兒子都會調皮的說「蛤」，而且非常大聲，隨後送醫安排檢查之後，才發現有「失聰的危機！」於是緊急安排手術。
記者張嘉哲/綜合報導
近日二伯與蔡波能的頻道上傳新影片，二伯表示，一開始會發現到蔡波能的聽力有問題，是因為常常叫他做任何事情時，兒子都會回說「蛤？」起初一開始都覺得應該是小孩故意這樣，然而再重新跟兒子講一次後，發現「他其實是聽得到的」而蔡阿嘎也補充「所以蔡波能有一個特徵就是講話就像大聲公一樣」。
二伯驚覺不對勁後先帶到耳鼻喉科看診，醫生當時表蔡波能因為感冒，所以「耳內積水」，感冒之後應該就會康復，結果三個月後幾乎都沒有好轉，複診之後才發現是因為兒子的「耳咽管尚未發展完成，影響排水功能，恐怕會影響未來聽力」，醫生也建議二伯要帶兒子到大醫院查看
最後經過檢查後，院方決定幫蔡波能進行耳朵手術，手術當天二伯與蔡阿嘎也滿是不捨，二伯表示「這種事很難準備好....何況只是個小孩」，而蔡波能也勇敢面對，最後手術順利也平安回家。二伯強調「小朋友因為對於任何病狀都不了解，家長應該要從許多小地方去觀察、去判斷，如果家裡小孩和蔡波能有同樣情況，應該儘早就醫！以免造成失聰的危機」。