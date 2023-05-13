天心告別40坪豪宅「獲利3000萬」！超強投資大揭祕：是妳的跑不掉

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樂在工作、懂得享受生活的天心，雖然對自我生活不苛刻，但也清楚知道理財規劃的重要性，一說到投資，她都是採「放長線釣大魚」方式，絕不借錢投資或融資炒股，「我覺得借錢投資，根本是種賭博行為，我不會做。」
除了定期定額的基金以外，天心還會再花幾萬元加碼買單筆基金。有趣的是，喜愛房地產投資的她，目前在台灣共有3棟房產，除了替媽媽買下苗栗一塊500坪的土地，豪砸1500萬蓋房裝潢以外，也在台中沙鹿買下一棟透天厝投資，以及台北市忠孝東路一間出租套房，樂當包租婆，另外也鎖定信義區、大安區等生活機能高的精華地段看屋。
天心曾說過：「或許買時一坪要80、90萬，但過幾年回頭看，就會覺得十分值得。」最終看了半年才決定從買下大安區一棟40坪的豪宅「京華苑」，位於永康商圈，而這一住就是13年之久，直到2022年初才決定為愛賣房，也把獲利通通拿到韓國首爾與老公投資當地的不動產。
據了解，天心的大安舊房至少增值2000萬以上，由於「京華苑」甫推案時，每坪開價80萬至85萬元，總價4200萬至4500萬元間，若天心是第一手，也賺了超過3000萬元。「買房憑感覺！」天心曾說，這間豪宅是她當初最先看的，「這是一種磁場，走進去覺得喜歡，是妳的就跑不掉。」
天心也強調，身為藝人，自己清楚知道工作風險大，而且沒有退休金，紅與不紅收入差別大，她要趁還有不錯收入時，強迫自己存錢，「我的理財專員有針對我目前的消費習慣做規劃，唯有足夠的退休金，才能保障我退休後，還能擁有現在生活的水準。」
買保單「實支實付」很重要！現在投資房地產不嫌晚
對此，理財專家盧燕俐則建議，民眾在買保單時，一定要注意自身有沒有買到健康醫療險中的「實支實付」，它能夠有效減輕健保無法支付的高額醫療雜費，例如手術費、癌症標靶藥物、心臟塗藥支架、達文西手臂手術等等，她也分享過去碰過好多人，直到開刀住院後才發現自身沒有保到「實支實付」，就被龐大的醫藥費壓垮，特別是年紀越大的人越重要。
盧燕俐也提到，只要有錢就可以去嘗試投資房地產，即便是現今物價飛漲的時代也來得及，多多在市場觀察、學習，買來自用或是出租都很推薦，也認為房市未來走向很難崩盤，建議看房時也盡量以生活機能高，以及鄰近自家住處方便管理為主。而被問到一般的小資族也可以投資房地產嗎？盧燕俐則笑說，還是穩紮穩打，多多開源節流，不如先存到第一桶金，想辦法買房自住再來考慮。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。