企鵝妹到苗栗變身「客家姑娘」！頭戴斗笠仙氣狂飄獲讚：最正村姑
知名實況主「企鵝妹」柳允進（윰찌니，Jinny）從23日開始徒步環台之旅，首日從宜蘭出發，昨（10）日走到苗栗頭份時遇見一位在此等候已久的阿伯，阿伯為歡迎她來到苗栗，特地準備一頂有著濃濃客家風的藍色花布斗笠，企鵝妹見到非常開心，立刻將原本黑色的遮陽帽換成此物，而新造型亮相後馬上驚艷直播台前的粉絲，直呼她是「最正村姑！」
記者李惠婷/綜合報導
企鵝妹昨日離開新竹一路走往苗栗，在某條自行車道上遇見一位舉著標語的阿伯，上面用英文寫著「這是要送你的客家風帽子，歡迎妳來到『苗栗國』」，接著便掏出一頂客家風濃厚的藍色花布斗笠，而這斗笠通常是客家採茶女子所用，所以有著強大的防曬、防雨功用，他也貼心地提醒企鵝妹，往後無論是晴天或雨天都可以用上它。
企鵝妹非常喜歡這份禮物，也承情地將原先的黑色遮陽帽取下，戴上斗笠變身「客家姑娘」，花布濃厚的藍色襯托出企鵝妹的白色肌膚，使她的顏值又更上一層樓，粉絲們也誇讚「好漂亮的小姑娘」、「今天還是客家妹嗎？」、「客家風格，讚」、「最頂的村姑」、「客家skin真的正」、「傳奇裝備」。
今（11）日為企鵝妹徒步環台的第16日，預計從苗栗頭份走至後龍，有20公里的距離，從首日計算至今日則已達到400公里，且在企鵝妹的直播中，不少人發現苗栗對行人的友善程度相當高，稱讚「苗栗的人行道不錯欸」、「行人天堂，不愧是苗栗國」。