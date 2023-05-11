企鵝妹環島「哪裡怪人最多」？粉絲公認這縣市出7怪傑：暫定第一

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貼文一出獲得眾多網友贊同，紛紛喊「4」，也有人補充新竹第7怪傑是「還有狂塞東西，連冰淇淋都不會講的硬塞哥」。網友們還說「遇到拍照喪失團」、「目前暫定第一，其他縣市可以挑戰看看」、「有出動警察的，代表有糟糕的怪人」、「有夠誇張」、「她第一次發瘋的跑起來，跟直接說no都是在新竹」、「誤闖噁男城市」、「新竹目前第一噁。再來看哪個縣市能超越囉」、「不敢出餐廳了，就知道多可怕」」、「沒辦法，鄉下地方平常沒名人會來」。
也有人不認為新竹奪第一，點名鄧佳華和吃屎哥「恥度」令人印象深刻，喊說「桃園那兩個，很難贏」、「目前是新竹最多，但桃園吃屎哥跟FBI最頂」、「乾脆問哪個縣市沒噁男好了」、「苗栗相對純樸 到台中過後再來看」。
不過，企鵝妹昨（10）路過新竹城隍廟附近，停下腳步與粉絲合照時，鏡頭前突然出現一位綁著低馬尾、身穿白襯衫的女子，還送上一些小東西，仔細一看驚呆觀眾，「高虹安？」、「哇！市長！」話題掀起討論，留言說「出現啦！第一個來蹭72妹（企鵝妹）的政治人物」、「我還想說這個英文不錯」、「真的是本人耶！哇靠！」、「是李多慧啦」。
據了解，因上周竹塹媽祖文化祭剛落幕，高虹安挑選了幾個適合環島的竹塹媽祖文化祭的周邊小物送給企鵝妹，有毛巾及扇子，也有新竹市消防局搜救犬的防蚊貼片，也貼心送上新竹有名的814冰棒讓企鵝妹消消暑。高虹安也用英文向企鵝妹自介自己是新竹市長，雖然兩人互動短暫，仍讓企鵝妹留下深刻印象，忍不住說「I can't believe city mayor came to say hello, CITY MAYOR！」