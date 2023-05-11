中捷曝「事發時間序」說太倉促！眾怒批關鍵13秒：要負一半責任

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在「27分32秒」時，隨車人員已發現前方有狀況，呼叫行控中心及拿列車鑰匙開啟駕駛台蓋板來執行手動緊急停車作業；「27分45秒」列車撞上吊臂；「27分52秒」列車停下並緊急剎車。中捷指出，隨車員堅持到最後一刻才蹲下躲避，可無奈時間太短，從煙塵散去並發現前方有吊臂，離列車撞上的時間僅有短短13秒，非常急促，來不及反應才致使後續碰撞。
關於中捷之13秒之說，PTT網友在看完事故時間序後各有想法，一部分人不買單「13秒不夠？那找你來幹嘛？」、「高速公路開車反應13秒早停下了」、「13秒，重點是示警了還沒停？」、「行駛中13秒不夠煞停沒錯，但現在是還沒出發耶，說無法停止絕對可以改進吧」、「13秒無法停車的按鈕叫什麼緊急按鈕」。
也有人認為「13秒根本沒辦法反應啊」、「13秒真的來不及」、「以文中敘述，13秒要拿鑰匙開蓋到煞停哪夠」、「真以為13秒夠？有些人真誇張」。
據中捷站務中心主任張仍瑞指出，台中捷運為無人駕駛系統，隨車人員以處理意外狀況為主，當時隨車員雖有看到保員舉出的示警手勢，可沒有意會，所以才在看清前方吊臂後緊急拿出鑰匙煞車，可最終因過於匆促而來不及。中捷初步調查表示，該名隨車員均依SOP處理，沒有發現違失。
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