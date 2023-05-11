中捷事故畫面藏細節！她50秒「關鍵反應」逃死劫 眾讚：真的好險
台中捷運豐樂站昨（10）日因興富發建案「文心愛悅」的工程吊車吊臂脫落，釀成1死10傷的悲劇，今（11）日中捷也陸續公布月台和列車內的監視器畫面，而有眼尖的網友們卻在影片中發現，當吊臂墜落在軌到上後，列車門隨之開啟，當時一名穿著洋裝的小姐因巨響後感到苗頭不對，看似原本要上車的她選擇站在原地，其它3名乘客則徑直往車內走去，畫面引發討論，許多民眾盛讚「真的好險，危機意識真好」、「很認真在注意四周，給推。」
記者張志浩/綜合報導
今日中捷公布監視器畫面後，有網友在PTT發文分享自己觀察到的細節，只見當天中午12時27分05秒，吊臂降落發出聲響，月台除了保全往前確認狀況外，還有一名女子也不斷向聲源望去，甚至走向前查看情況，隨後列車門開啟，另外3名乘客彷彿沒發生異狀般，直接從月台進入列車。
此時穿著洋裝的小姐雖然仍不清楚發生什麼事情，但原本看似要做上車的她全站在原地觀察情況，直到列車發動撞上吊臂，女子都完全沒有離開。雖然她停留在月台或沒上車的原因不得而知，但終究早一步避開可能發生的意外，網友們也在PTT表示，「看完影片覺得只有這位的反應最合理」、「這是第六感嗎」、「覺得現在很多人搭大眾運輸都戴耳機，有時真的會忽略危險」、「聲音超大的吧，其他人還正常上下車？」、「其他人就羊群效應吧。」
物理名師張鎮麟則提及，吊臂從32層樓的高度降落，其力道一定是1000公斤以上，若吊臂直接砸向車頂，捷運車廂肯定會被攔腰折斷，由此可知，當吊臂從高處降落至中捷軌道時，音量理當會是非常大聲，在場乘客的反應確實有些反常，中捷則指出，隨車人員堅持到最後一刻才蹲下來躲避，當下時間非常短，確認有異狀後僅有13秒時間反應，當時隨車人員試圖拿出鑰匙開啟駕駛蓋板，但時間太急促，才發生後續碰撞。