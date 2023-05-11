中捷死者長年為原民發聲「遭惡評」！律師怒斥亂象：該下地獄
台中捷運昨（10）日在綠線豐樂公園站，撞上一旁興富發建案墜落的吊臂，釀成1死10傷嚴重傷亡，後續死者身分也被證實是51歲靜宜大學法律系教授林淑雅。消息一出，引起該校眾多學生不捨，而死者長年關注並貢獻在原住民權益和社會事務上的過往也被揭開，不料卻引來群眾酸言酸語，律師林智群對此相當憤怒，直批「應該下拔舌地獄的」。
記者李惠婷/綜合報導
中捷死者林淑雅教授因此次事件被眾人關注，部分媒體以「中捷死者身分超大咖！」為題，報導她曾任總統府要職及同席蔡英文的過往，而這些報導分享在臉書專頁上後卻引來部分網友惡評，稱「原來是天收去了」、「老天張眼了」、「一般我不會笑，除非忍不住！」、「是有多大咖」、「真準」、「壞事做太多，大小姐也救不了你！下個換大小姐！全民都等很久了！」
對此，律師林智群在臉書批評，法律學者林淑雅長期為原住民權益奔走，昨（10）日因工安意外死亡，讓法律圈、社運圈皆非常不忍，而藍色政治人物也沒有出言不遜，「不過還是有一堆9.2歐巴桑、歐吉桑，大聲叫好，說惡有惡報」。
林智群無奈道：「我不知道為原住民發聲，算是幹了什麼壞事」，指出她雖然擔任過「總統府原住民轉型正義委員」，可都是為原住民在法律上、歷史上遭受到的不公平所努力，與黨派毫無關係，而如今她過世卻被惡意批評，令林智群氣憤難耐，「有些人啊，只要扯到政治，就是非我族類就該死，殊不知自己的言論，才是應該下拔舌地獄的」。