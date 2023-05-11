推實坪制建商喊漲35% 高嘉瑜：建商高興都來不及何必每天放話？
立委高嘉瑜從2020年起關注國內新建案公設比持續飆高，以台北為例，新建案平均公設比飆升到35.9％新高，等於民眾買到的只有6成是實際可居住的坪數，但全世界皆是採實坪計價，對此內政部長林右昌在3月底允諾，將在2個月提出虛坪改革政策。高嘉瑜今（11）日也在臉書PO文，提及建商代表透過媒體每天放話，更稱虛坪改革房價會漲35%，她質疑若真如此高興都來不及，何必每天放話，認為建商越是緊張，代表推動虛坪改革、實坪制越是有必要。
記者陳威叡／台北報導
高嘉瑜表示，自從3月質詢要求內政部長林右昌推動實坪制、降低公設比、檢討灌水虛坪亂象至今，「建商代表們」層出不窮透過媒體網路放話，幾乎每幾天就有1則新聞。
高嘉瑜說，建商不僅放話房價不會跌，今天甚至加碼恐嚇虛坪改革，房價會漲35%，如果真是這樣建商高興都來不及，何必每天放話，建商越是緊張，代表推動虛坪改革、實坪制越是有必要。
高嘉瑜表示，推動實坪制就是要真實反映房價，降低不合理的公設比、減少虛坪灌水的亂象，這也是多數民眾期待的，希望內政部能堅持改革，做對的事。
而關於昨日台中捷運意外，興富發建設在過去5年就有7件重大工安事故，勞動部卻只開罰30萬元，甚至從2013年開始，興富發就是用預售屋紅單銷售的方式配合投機客炒房，而這麼多年，公平會也只罰了興富發120萬元。
高嘉瑜說，這樣不肖的黑心建商跟詐騙集團都是民怨所在，政府除了勒令全面停工之外，也應該全面體檢並針對頻頻造成重大工安事故的建商、營造商，用最嚴格的標準要求並不定期抽查工安、勞安，以保障民眾及勞工的安全。