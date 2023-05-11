NBA季後賽／太陽、金塊G6預約互轟戲碼？　鳳凰城大軍的「取捨」

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而太陽本場比賽仍沒有舵手Chris Paul，球隊回歸主場想要贏球，可能還是會先把想法放在此前成功的G3、G4上，這兩戰太陽在主場命中率有明顯提升。
中華民國運動賽事分析師協會分析師子乃花認為，太陽的一些「取捨」，造就了此前兩場主場賽事共得250分，也點出兩場都開出大分的關鍵。
1. 太陽目前最大的取捨就在「先求進攻」，前場比賽兩大防守悍將Okogie、 Craig的上場時間來到季後賽最低，Ross與T. Warren則持續獲得上場時間，搭配外線還是有能力的Shamet，太陽選擇讓外線更有把握能力的三人去打，就是一種往大分走的取捨。
2. 細看數據，其實原本教練威廉斯重用Okogie、 Craig是有他的道理的，季後賽以來兩人能分別降低對位進攻者9.6%、12.5%的命中率，但與金塊對戰五場下來，像Murray抓著Okogie打還是有55%的高命中率表現，換句話說如果擋不下來，那只能把資源都投入在進攻上了。
3. 太陽在失去保羅下，另一個取捨就是降組織打轉換，近三場場均快攻22.7分，而金塊也作出場均17.3分快攻得分的回應。
太陽之所以要投入更多進攻資源，主要還是金塊在進攻上目前基本難以抵擋，太陽並不願意有更多的包夾下，Jokic本系列戰一共抓著Ayton打了204個回合，得到93分、團隊239分，投籃命中率更高達57.6%；Aaron Gordon則一直抓著KD去消耗，在打點有優勢下，金塊這五戰能有2.2以上的助攻失誤比，效率是真的高。
總結來看，兩隊絕對不是不想守好對方，但總是杯水車薪，且兩隊實際上也都是比較不喜歡更多肢體接觸的隊伍，數據顯示，季後賽開打以來，金塊場均6.5次防守干擾是季後賽隊伍中最差、太陽也只有7.8次，這會讓雙方快攻效率都往上走，加上投籃干擾數據上兩隊也都算後段班，本場比賽即使來到第六戰，更可能的情況還是看誰比較能"刷"了，因此本場比賽225.5大分的過盤率較高。📌台灣運彩網路投注點此
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