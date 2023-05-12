飯店鮪魚吃到飽PK！50道菜色曝光 這間週末加碼「現切鮪魚秀」
台北遠東香格里拉人氣自助餐廳遠東Café昨日才剛正式公布，即日起至6月30日將推出台灣當季鮪魚暢快吃到飽。今日也有台南大員皇冠假日酒店元素餐廳也同步推出鮪魚料理，自5月17日至7月9日推出「鮪魚季」主題料理，近50道全新創意鮪魚料理輪流搶鱻登場，整條鮪魚從頭吃到尾。尤其週六、週日限定「鮪魚現切秀」，近距離欣賞游輝杰主廚手起刀落的精準分切鮪魚的俐落刀工，見證一場賞心悅目的切魚秀，視覺、味覺雙饗宴，季節限定的美食，鮪魚控千萬不要錯過。
記者葉盛耀/綜合報導
台南大員皇冠假日酒店元素餐廳推出「鮪魚季」主題料理，近50道鮪魚創意料理，包括沙拉前菜、日式、法式、西式、中式與創意等。像是南法名菜尼斯沙拉，其中的鮪魚本就是這道菜的關鍵靈魂，加上蛋、番茄、生菜與油醋醬汁，十足地中海清爽風味。炙燒鮪魚玫瑰則將鮪魚排成一朵盛開玫瑰的花狀，透過炙燒後表面變色就像雙色玫瑰一樣，可口動人，保留肉的軟嫩又能吃出鮪魚的鹹香風味。
鮪魚的日式做法則有8樣，鮪魚軍艦壽司、鮪魚握壽司、辣味鮪魚壽司、炙燒鮪魚手卷、山葵海苔鮪魚捲天婦羅、鮪魚南蠻煮、鮪魚丼、鮪魚茶碗蒸等。也有奶油鮪魚蘑菇酥盒，是法式料理中常見的熱前菜。鮪魚菲力部位則做魚排，肉質清爽彈牙不肥膩，且仍保有魚油香。香煎鮪魚排再佐以不同的獨家沾醬，風味迥異，別具特色，像是白酒蘑醬、海膽醬、橙香蛋黃醬、塔香蛋黃醬、鳳梨莎莎、青蔥芫荽青醬。另還有鮪魚頭熬湯、酥脆鮪魚柳、台式土魠魚羹、香辣鳳梨鮪魚尾等，作法多元。
台南大員皇冠假日酒店元素餐廳「鮪魚季」主題料理的重頭戲則是週六18:30、週日12:30的將有「鮪魚現切秀」，游輝杰主廚將扛著重達30~50公斤的台灣近海鮪魚，敲鑼打鼓熱鬧出場，客人可以近距離直擊鮪魚分切的精湛刀工與手法，並認識鮪魚的各個部位，一場完美的視覺與味覺的鮪魚饗宴。
另外，飯店內的煉．瓦日式餐廳則推出鮪魚套餐，每套2,880元，讓客人可以品嘗到整條黑鮪魚從頭到尾不同部位，配上部分黃鰭鮪魚，構成整個套餐。分別有鮪魚山藥細麵、炙燒黑鮪魚佐高湯凍、黑鮪魚旬彩刺身、南非活鮑柔煮、鹽燒黑鮪魚臉頰肉、和風美國特級無骨牛小排燒、雲丹黑鮪握壽司三品、珍珠柳菇味噌湯、日式蕨餅、當令水果等。其中的黑鮪魚旬彩刺身選用黑鮪魚腹部、身體的部位，鮮美柔嫩。預計5月17日起至6月30日限定供應。