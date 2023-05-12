開箱PASTA&CO.新菜單！米其林主廚超有料　饅頭炒麵變義菜

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一年前Timothy創立了PASTA&CO.，因為曾經是fine dining米其林餐廳主廚背景，他深知如何讓自己做出的料理更有個性與個人魅力，於是從小到大的成長記憶，包含紐約的出生背景、台灣的生活，每個片段、氣味甚至觸動，在他的料理中都看得到，Timothy也說：「我的餐點永遠不是真正道地的義大利菜或美國菜，而是加了點台灣的故事，我非常喜歡分享自己的生活體驗故事，把我生命中認為好吃的東西，透過觀察消化後與想法創意結合。」
像是「主廚特製培根蛋奶胡椒炸小饅頭」，靈感來自於Timothy在台灣吃到的煉乳炸饅頭，他於是將麵粉揉成小饅頭狀，油炸撈起後，加上炒香的培根、胡椒粉、蛋黃、帕達諾起司等一起拌勻，最後再撒上百年品牌CARANDINI的帕瑪森義大利起士醬，醬汁有點像義大利麵的經典款醬汁「carbonara」，小饅頭外紮實內柔軟，整體滋味香濃而醇厚，上頭還佐有巴沙米可醋，完全平衡了膩感。
光看外型就令人會心一笑的則是「辣牛肉義大利麵」，Q實的義大利麵吃得出是以番茄為底醬主調，但還加入獨門配方的川味辣醬，裡頭還有夠味的牛腱肉，且加入了台灣牛肉麵常見的青蔥苗、香菜，尤其還故意以花樣很中式的深盤裝盛，也難怪會覺得是台灣牛肉麵上桌了，但那其實是Timothy刻意帶起我們對於川味或台式炒麵的意象，也讓人知曉他愛台灣美食的心。
「紐約客牛肉塔塔」發想自Tartare(韃靼牛肉)，將牛肉切丁拌入以酸黃瓜、酸豆、美國紅蔥頭、宜蘭三星蔥、法式芥末醬及伍斯特烏醋醬、日本美乃滋等，即是Tartare。但Timothy發明的吃法是還要先將木薯脆餅球敲破，再塞入此Tartare，並可佐配初榨橄欖油、義大利帕達諾乾酪及主廚自製香草綠油等食用。酥脆外皮裡頭，是多汁潤口的感受，很具層次。
而「手扒紐約式臘腸雞肉披薩」的最大創意，是以炸雞胸肉替代了披薩麵皮，Timothy解釋說這是在紐約很時興的吃法。醃漬再炸好的薄片雞胸肉，很創意地加入老乾媽番茄辣醬，以及些許以番茄糊、辣椒、紅椒及橄欖油等做成的Arrabbiata辣味醬，還有九層塔、煙燻馬茲瑞拉起司，辣味西班牙臘腸等烤過，同樣有著酸甜帶微辣的濃重滋味，但因為沒了麵皮，應該很適合低醣飲食的朋友。
各道新菜色除了花樣多、外型佳，道道也都相當濃郁重口味，當看到角落收藏著義大利紅、白酒，另也有生啤酒，也就知曉其原因了。
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