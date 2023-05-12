陳紫渝發「母親節業配照」！產品曝光超意外 里民想下單了
有「最美里長」、「正妹里長」稱號的陳紫渝，去年成功當選新北市永和區永福里里長後，因為亮眼外表更加受到矚目，昨(11)日還跨刀拍攝宣導短片，呼籲用路人特別注意行人路權。傍晚她的臉書就貼上新文章，卻是篇3C產品「業配文」，推廣起平板，此舉引起不少網友們留言與分享。
記者葉盛耀/綜合報導
陳紫渝在她的官方臉書粉專提到，「本周末就是母親節了！除了祝福各位鄉親長輩們母親節快樂，也提供一個母親節的里民專屬優惠給大家」原來陳紫渝接了業配活動，用臉書賣起平板Galaxy Tab S8 Series 系列 或 Tab S7 FE系列。底下網友們留言「里長可以做到可以接業配也是第一人了吧」、「謝謝里長推薦，我下單了」、「果然美女不管什麼職業都有工商可以接 太神了」、「我居然有敗下去的衝動」，就連市議員黃瓊慧也留言說「太專業了」。
不過也有人質疑里長身為公務人員可以這樣額外兼職嗎？其實立法院在去年（2022）就已三讀修正公務員服務法部分條文，放寬公務員兼職規定。三讀條文寫明，公務員在不妨礙本職性質等情形下，得於法定工作時間以外，依個人才藝表現，獲取適當報酬。以此看來，陳紫渝的業配之路，是可以繼續下去的。