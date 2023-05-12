預購《薩爾達》選超商取貨！悲涼下場讓他傻了：默默流下亡國之淚
遊戲大作《薩爾達傳說：王國之淚》今（12）日凌晨0時開賣，深夜十分就出現許多玩家到零售商門前排隊搶買首批現貨的畫面，不過也有不少人採預購方式，一名在巴哈商城預購並選擇超商取貨的民眾就傻眼表示，自己在發售前兩天才發現當初選的那間門店竟然「整間消失」，而且完全不知會如何處理，悲涼的狀況引得網友們同情：「默默地流下了亡國之淚」。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於PTT發文，說明自己相當期待《薩爾達傳說》的新作，故早早就在巴哈商城預購並選擇超商取貨，但因為平常不會無故經過，且那家已開有10多年，怎麼也沒想到會在10日發現那間門店結束營業，且早已整間搬空，於是無助詢問「訂單修改期限是5/7所以過了，有人知道這樣是要怎麼處理嗎？客服那邊沒看到符合我條件的項目，Ｘ，還玩不到」。
因有許多玩家與他同樣期待遊戲的上市，皆早早預購並想著第一時間玩到，故對他的遭遇感到又同情又好笑，「好好笑，幫你QQ」、「亡國超好笑」、「亡國之淚XD」、「默默地流下了亡國之淚 XD」、「還有這種事w還沒玩先亡國」。
網友們建議「請聯絡該超商連鎖店的客服」、「我記得超商關了可以改店的」、「理論上都會轉到其他家，沒公告的話就去問問看」、「慘！這個轉店有碰過，要多花兩三天」。