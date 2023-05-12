等14年終於懷雙胞胎！婦竟生下「人魚寶寶」 神奇畫面曝光
求子多年一次就來兩個！巴西一名43歲的女子奧利維拉（Jacqueline Melo Oliveira）近日生下一對雙胞胎，結果其中一個男嬰是相當罕見的「人魚寶寶」，發生機率只有8萬之一，畫面曝光後引起眾人熱烈討論。
記者張嘉哲/綜合報導
奧利維拉與丈夫經歷了14年的求子之路，嘗試過大小的方法卻始終沒能夠懷孕，終於最後透過「人工授精」的方式懷孕，沒想到一懷上就是雙胞胎，1日終於順利的生產，不過特別的是，其中一名男嬰出生的時候，人竟然還被包覆在羊膜囊中！
事實上，這種情況並不是非常常見，就是胎兒離開母體後，仍被包裹在羊膜囊裡，英文有「人魚誕生」（mermaid birth）的說法，自然發生機率大概只有8萬分之一。奧利維拉興奮的說「太神奇了，不是嗎？太完美了，他看起來就像是一個從泡泡中出生的娃娃，我曾經看過那樣的照片，我沒想到我的寶寶也是如此的！」而罕見的景象也都攝影師卡薩利（Renata Casali）給記錄下來。
奧利維拉的醫生表示，「2名男嬰拉斐爾與貝爾納多身體狀況均十分健康，比兄弟早出生1分鐘的貝爾納多，雖然出生時仍在羊膜囊內，但是這種情況通常沒有危險，只要小心一點剪開羊膜囊，幫忙裡面液體流出，讓嬰兒可以呼吸」。