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「最頂女神」媽祖生日！這些人快祝壽　命理師：實現願望絕佳機會

▲今（12）農曆3月22日，為媽祖聖誕日。命理師分享，在媽祖生日這天祝壽時許願很容易實現。（圖／大甲鎮瀾宮提供）
▲今（12）農曆3月22日，為媽祖聖誕日。命理師分享，在媽祖生日這天祝壽時許願很容易實現。（圖／大甲鎮瀾宮提供）

記者徐銘穗/綜合報導

全球華人心中「最頂女神」媽祖今天生日（農曆3月22日），在這特別的日子裡，必須得到媽祖廟裡和媽祖娘娘說聲生日快樂。命理師李沄潔也提醒，如果近日有心願難以達成，今天更是向媽祖祈求，讓你實現願望的絕佳機會，尤其是以下幾個出生年次的人，包含想婚、感情不順及缺乏貴人的人，只要誠心祈願，必能獲得更好的運勢和庇佑。

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📌桃花穩定組-1983年屬豬、1995年屬豬、1997年屬牛、1998年屬虎

這組朋友如果在2022年已經有交往對象，那麼在2023上半年你們的感情會更加升溫，透過穩定的交往，將有很大的機會在今年下半年邁入婚姻，如果你渴望早日結婚，不妨在媽祖聖誕這個特別的日子好好祈求。

▲大甲媽祖遶境回鑾鎮瀾宮安座。(圖／柳榮俊攝2019.4.16)
▲媽祖是「全能女神」，不論是希望單身者尋求姻緣，已婚者追求感情和諧，或是期望懷孕或遇到貴人，都可以在媽祖聖誕當日祭拜祈求。(圖／NOWnews資料照)
📌桃花起伏組-1988年屬龍、1989年屬蛇、1990年屬馬、2000年屬龍

這組朋友在今年的感情運勢相對較為起伏，如果已經有交往對象的人，可能會有口角糾紛或理念不合而導致分手或頻繁更換對象，目前沒有對象的人來說，可能不太容易遇到理想的伴侶。如果你是這組生肖的朋友，並且希望感情能夠穩定或期望遇到理想的對象，可以趁著媽祖聖誕這個特殊的日子裡好好祈求。

📌桃花不開組-1984年屬鼠、1999年屬兔

今年的感情桃花運勢較不理想，在工作職場上也可能遭遇一些阻礙或挑戰。對於這組朋友來說，可以趁著媽祖聖誕祈求感情與貴人桃花，讓自己的感情生活順遂，並且在工作中能夠得到貴人的幫助，提升工作運勢。

李沄潔提醒，想求桃花、姻緣或人緣的民眾，民眾可在今年家中的喜神位(正北方)和桃花位(西南方)，擺放粉色的香水百合花，催旺姻緣和貴人桃花。不過千萬要記得，只要花凋謝就要立即更換，以免適得其反。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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