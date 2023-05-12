「最頂女神」媽祖生日！這些人快祝壽　命理師：實現願望絕佳機會

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這組朋友如果在2022年已經有交往對象，那麼在2023上半年你們的感情會更加升溫，透過穩定的交往，將有很大的機會在今年下半年邁入婚姻，如果你渴望早日結婚，不妨在媽祖聖誕這個特別的日子好好祈求。
📌桃花起伏組-1988年屬龍、1989年屬蛇、1990年屬馬、2000年屬龍
這組朋友在今年的感情運勢相對較為起伏，如果已經有交往對象的人，可能會有口角糾紛或理念不合而導致分手或頻繁更換對象，目前沒有對象的人來說，可能不太容易遇到理想的伴侶。如果你是這組生肖的朋友，並且希望感情能夠穩定或期望遇到理想的對象，可以趁著媽祖聖誕這個特殊的日子裡好好祈求。
📌桃花不開組-1984年屬鼠、1999年屬兔
今年的感情桃花運勢較不理想，在工作職場上也可能遭遇一些阻礙或挑戰。對於這組朋友來說，可以趁著媽祖聖誕祈求感情與貴人桃花，讓自己的感情生活順遂，並且在工作中能夠得到貴人的幫助，提升工作運勢。
李沄潔提醒，想求桃花、姻緣或人緣的民眾，民眾可在今年家中的喜神位(正北方)和桃花位(西南方)，擺放粉色的香水百合花，催旺姻緣和貴人桃花。不過千萬要記得，只要花凋謝就要立即更換，以免適得其反。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。