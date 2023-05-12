急診胃痛病患指數全正常！護理師一句「怪怪的」　醫診斷：重症了

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直到接近清晨，白永嘉陸續接到觀察室2通護理師來電，護理師說到，「血壓BP 呼吸RR 心跳HR 血氧SaO2都正常，但還是覺得他有一點『怪怪的』，『看起來很不舒服』」。
白永嘉聞訊立即前往留觀室，做了一張心電圖顯示完全正常，不過再抽第二次血、驗心臟酵素後，結果完全上升，經診斷是「非ST段上升心肌梗塞（NSTEMI）」，隨後馬上聯絡心臟科加護病房，也在白天做了心導管，病人也因此很快地恢復健康。
事後，病患家屬向白永嘉致謝，但他回說：「你們真的要謝謝護理師！」表示若不是護理師仔細觀察、三催四請，這個嚴重的問題就可能不會被發現。白永嘉直言，「醫師、護理師、檢驗師、放射師、藥師等等都是一個團隊，缺一不可，成功醫療結果要靠團隊的每一個人」。
今天5月12日正是護理師節。白永嘉文末也點出，有些病人和家屬，對醫師很客氣，但對護理師卻呼來喚去。他呼籲，別讓護理師們辛苦又受委屈，尊重護理師們的專業，他們可能是您或家人醫療最關鍵的因素，記得跟護理師們說一聲「謝謝您、辛苦了」。
心臟疾病長年位居國人十大死因前兩名，其中心肌梗塞更因死亡率高居不下而令人聞風喪膽。每年有近1.8萬人因急性心肌梗塞就醫，有三到四成病患到院前死亡。心肌梗塞可分為ST上升型、以及非ST上升型心肌梗塞。ST上升型心肌梗塞，可透過心電圖檢查出來，但非ST上升型的心肌梗塞則無法。