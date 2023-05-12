Sandy產後才剛回歸！當媽2個月突曝「真實心聲」：我本人要加強
綜藝天王吳宗憲的大女兒Sandy（吳姍儒）3月21日誕下寶貝兒子「Mason 小初一」，生完不到兩個月，昨（11）日產後首復出，回歸節目錄影，狀態絕佳。不過今（12）日一早，她曬出婚紗、育兒照有感而發，透露當了母親以後的日常變化，吐露這幾個月以來的心聲：「我本人要加強！」也讓粉絲們紛紛留言關心：「Sandy加油，辛苦了」、「謝謝妳的文字，總細膩地把無形的東西，變得有形」、「我剛生完寶寶1週，看了Sandy的文，滿滿的正能量」、「自在最好，自在就美。」
記者郭佩蓉/綜合報導
Sandy今日一早在IG發文，分享了婚禮當天的側拍照，感嘆時光飛逝，成為人母的她，也體會到媽媽的辛苦：「抱著初一哄睡，手痠得要命，還是在舒適的懶人骨頭上坐下，就感受他的溫暖呼吸兩個多小時。」雖然手痠，但內心依舊感動不已；她也透露老公最近也學著幫兒子洗澡：「完全不狼狽甚至獲得最高品質靜悄悄，沒有爆哭也沒有不耐煩，煞有其事地按摩沖洗…服務態度佳。請問有哪裡要加強？看來是我本人要加強。」
Sandy還分享兒子首次嘗試新生寶寶游泳課，「小腳丫真的是最可愛的紀錄，那個下午首度嘗試新生寶寶游泳課，其實就是泡泡水，滿足大人拍照留念，可愛是可愛，他也沒有什麼驚人之舉，大概感覺體驗一下沒怕水就好了。不過，從這天學會了『千萬別打亂孩子作息』如此意義深遠的一堂課，划不來啊…」。
產後不到兩個月的她，也再次強調自己真的沒什麼在注意體重，「但孕期飲食管控蠻認真的，產後沒有刻意減重、沒有綁骨盆、沒有自虐心理或行為。健康生活就會有健康的樣態，正常哺乳就會有需要的圓潤豐盈。我常開玩笑說：『產前不是模特兒，產後就不可能變成模特兒。』最多就是變成原來的你。但仔細想想，花了那麼幾個月的時間，體驗了生命中神聖偉大而不可思議的生產過程，經歷耐受各式各樣的疼痛苦楚，甚至獲得了母親的角色，你本來就已經不是原本的你了！你是2.0版本的你！你更新而變化了，你成為了多重宇宙 ，對於許多的陌生都能夠兼容並蓄了，若希望不要有人發現你被完完整整地擴充，那就太矛盾了」。
她也透露自己原本就把體態照顧得很好，也不停在觀察身體與生俱來的機能／技能，「哺乳會自然宮縮、情緒會影響產量、供給後會自然疲睏…順應自然，你的身體就會變成它該是的樣子，前提之一是對自己誠實，所以，暫且就讓我『持盈保泰』一下子吧！」最後，她也澄清昨日受訪時講到的「名牌包只有一兩個」是在講愛馬仕，「畢竟香奈兒我買得開心甚至因此大推有優惠的信用卡。另外，我確實有代購過只是經驗不多。特此澄清一下」。