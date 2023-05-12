企鵝妹走完400公里了！發公告「休息1天」 怪人連纏粉絲超佩服
南韓實況主企鵝妹（柳允進）日前來台徒步環島，已經來到第17天，毅力相當驚人，然而目前走到竹北地區時，企鵝妹也宣告自己已經走完400公里的路程，不過因為早上起床時，發現腳有些疼痛，因此決定今（12）日暫時休息一天。不少粉絲都相當支持這個決定，不過也對她最近一直遇到怪人還是一直堅持走下去，讓粉絲感到佩服又心疼。
記者張嘉哲/綜合報導
企鵝妹12日早上將近8點時，以全英文在實況平台公告，表示「雖然已經走滿400公里，原本還想繼續，但早上試著走路的時候，發現腿跟腳還是很痛，所以我今天會休息一天，然後周末繼續！」公告也被貼上PTT熱議，不少網友紛紛表態支持。
不過除了身體上的疼痛有所影響之外，不少網友也覺得企鵝妹的「心理狀況」也需要好好修補，除了最近走到竹北地區遇到許多怪人之外，前幾天還有路人找企鵝妹合照，結果一張不夠還要再一張，後續企鵝妹婉拒之後，該名路人還一直跟著她，甚至過了大半天，下午又出現在企鵝妹面前要求合照，讓企鵝妹在直播中大爆氣表示「我一直友善待人，但那個人為什麼不尊重我？」
然而即便企鵝妹相當生氣，但像是遇到路人或者是小妹妹要求合影，她還是敬業露出甜美笑容，就有網友還特地發文表示「企鵝妹心理狀況是不是越來越差？」則有不少網友回應「都已經夠累了，還要應付怪人，誰心理狀態會好」、「她應該再休息兩三天再出來走，真的太累了」、「太佩服她了....如果是我遇到這些怪人我已經大崩潰」、「走400公里還遇到一堆怪人，不崩潰真的很難」。