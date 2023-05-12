換變頻冷氣差多少？女砸錢「跟夏天槓上了」 收帳單秒愣住
日頭赤炎炎！夏天氣息越來越濃厚，現在動不動每天就是38度以上的高溫，不少人都已經開啟冷氣吹起來！不過也害怕接下來要面臨電費高漲的問題，然而家中還不是「變頻冷氣」的你，是否還在考慮要換不換的問題呢？就有網友分享自己家裡過去夏天電費都會破萬，但後來忍痛砸錢換了變頻冷氣後，收到帳單可以說是又驚又喜，貼文引起熱議。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在在「爆廢公社」貼文指出「家裡空間約莫40坪，冷氣為獨立電錶，十幾年來，只要到夏天的時候，電費一定會破萬，於是從去年開始，忍痛將室內電線全部重配，冷氣也從定頻換成變頻，燈具也從一百支高發熱T5全部換成LED，於是室內熱源少了，冷氣效率自然又再提升，耗電量直接減少，今年光是冷氣電費就非常有感，只剩四千初，節省了將近2/3的電費，真的沒想到能省這麼多」。
貼文一出，不少網友紛紛回應「換新家電真的必要的，每年這樣省一下就回本」、「超級省啊！長久之計」、「燈管一百支電費省下來也蠻可觀的」、「這篇是我看過最有感的更換文」、「換變頻有感+1」、「變頻冷氣就是讚啦！超級省」、「大坪數的家裡一定要變頻，不然真的是貴到嚇死人」、「我們家也是2台定頻都換變頻之後，電費省超過2/3，長久來看真的要換」。
對於變頻冷氣，過去台電就不斷宣導，表示變頻冷氣跟傳統的定頻冷氣差別在於，當室內溫度降到設定溫度時，定頻的壓縮機會停止，當室內溫度上升又再次運轉；而變頻則改以較低頻運轉，減少開跟關壓縮機次數來省電。不過，文中也提到，民眾若是對冷氣需求較低、開的時間不長，只在睡前開啟，讓室內降溫就關閉冷氣的話，定頻冷氣或許就符合需求；但若需長時間使用冷氣的情況下，則會建議改用變頻冷氣，省電很有感。