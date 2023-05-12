台灣太危險！企鵝妹突接媽媽召回電話 她曝漢名「允進」深意反抗
▲企鵝妹環台之旅今進入第17天，因腳痛宣告休息1日。（圖／翻攝企鵝妹IG）
記者徐銘穗/綜合報導
2023-05-12 15:39:04
南韓知名實況主「企鵝妹」柳允進（윰찌니，Jinny）30天徒步環島紀錄，今天（12）因已走完400公里加上腳痛宣告休息1天，不過企鵝妹仍是網路熱議「嬌」點。有網友分享，企鵝妹昨徒步路上，透露接到媽媽來電，說看她直播環台「很危險」，希望她回家去，但
企鵝妹解釋自己漢名「允進」的意義，正是「always going forward for the first place（永遠往前衝）」之意，會繼續完成徒步環台之旅。
企鵝妹今（12）早７時許，以全英文在實況平台公告，表示「雖然已經走滿400公里，原本還想繼續，但早上試著走路的時候，發現腿跟腳還是很痛，所以我今天會休息一天，然後周末繼續！」她昨天已從苗栗頭份走到後龍。 原PO昨（11）午在PTT發文「 ▲企鵝妹路過新竹時，已換成阿伯為她準備的客家花布斗笠。（圖／企鵝妹直播） 允進剛剛解釋她名字的意義」，寫到企鵝妹直播說家人希望她回去，看她直播做瘋狂的事「感覺很危險」，但企鵝妹說自己還是想做，並解釋起她漢字名「允進」的意義，「 有always going forward for the first place（永遠往前衝）」之意，直呼「不知道為什麼聽到這段好感動」。
貼文一出引發討論，雖然有網友歪樓亂解說「允許進入，好色喔」、「我要進來囉」。但眾多粉絲還是相當佩服企鵝妹的毅力，留言說「
企鵝妹毅力超猛」、「 允進，天天前進，認真的好妹子」、「原來是這樣 會錯意了」。 也有不少人聽見企鵝妹媽媽認為「太危險」打電話要她回家，急忙喊話說「 ▲企鵝妹曾秀自己台大國際華語研究所學中文的學生證，上面的漢字名正是「柳允進」。（圖／翻攝自企鵝妹twitch） 你看你們怪人協會啦，連走個路都被認為是危險的事了」、「岳母這幾天看到允進R被你們當猴子，一定也覺得中國很危險，但台灣不遑多讓」、「噁男太多 媽媽擔心」。