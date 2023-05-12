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虎航機票優惠超狂！來回首爾「只要5千」卻沒秒殺　旅客見1點懂了

▲有行家發現，台灣虎航優惠票開賣一天後，韓國航線竟還能找到剩下的5千元來回機票，不禁開始好奇其中原因。（示意圖／取自pexels）
▲有行家發現，台灣虎航優惠票開賣一天後，韓國航線竟還能找到剩下的5千元來回機票，不禁開始好奇其中原因。（示意圖／取自pexels）

記者潘毅/綜合報導

一年一度的母親節即將來到，台灣虎航自昨（11）日起推出促銷活動，熱門航點如韓國機票1,099元起、日本1,799元起、泰國2099元起等優惠，許多民眾紛紛上網進行搶購。不過就有行家發現，優惠票開賣一天後，韓國航線竟還能找到剩下的5千元來回機票，不禁好奇「大家不愛去韓國了？」而貼文也引發熱烈討論，更有旅客點破關鍵點「會太累」。

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臉書「台灣航空福利社」今（12）日中午時發現，虎航的母親節優惠機票開賣一天之後，卻發現「首爾跟濟州都還能找到促銷票」，不禁開始心想：「原來大家都不怎麼愛去韓國...」；隨後粉專也貼出兩張還有剩下的優惠機票，分別是「桃園-首爾NT$5,034」、「桃園-濟州  NT$5,520」，都已是來回含稅+手續費的價格。

▲（圖／虎航官網）
▲虎航母親節優惠機票開賣一天，桃園首爾航線5千元的來回機票卻還有剩，讓許多旅客認為問題在於飛行的時間不優。（圖／虎航官網）
但仔細查看「桃園-首爾」優惠機票的細節，會發現去程部分，從桃園機場起飛的時間是晚上9點55分，飛行2小時35分後，約凌晨1點30分到首爾仁川機場；回程則是凌晨2點30分從仁川機場起飛，約4點5分抵達桃園機場

因此貼文曝光後，有不少旅客點出關鍵原因「是時間問題吧」、「首爾搭完回來了，但來回時間真的有點太累，不會再搭了」、「時間不優，之前韓國特價可能都買了，這梯次的價格跟日本比，偏好去日本」、「首爾時間超硬，我開始研究仁川機場要怎麼睡了」、「飛的時間太差」。


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